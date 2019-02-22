Алла Вербер, Марина Сечина, Олег Газманов и другие звезды на гала-ужине Федерации конного спорта

На днях в столице прошел торжественный ужин, собравший любителей конного спорта. Среди них оказалось немало отечественных знаменитостей.

Марина Сечина и Алла Вербер

18-19 февраля. Москва. Федерация конного спорта России провела ряд светских мероприятий. 18 февраля для гостей распахнул свои двери частный музей «Собрание», насчитывающий более двадцати тысяч экспонатов, среди которых уникальные музыкальные инструменты, раритетные часы, ювелирные изделия, предметы изобразительного искусства.



Местом проведения торжественного ужина 19 февраля выбран особняк Смирнова на Тверском бульваре: около парадного входа останавливаются автомобили, из которых выходят гости, приглашенные на ужин Федерации конного спорта России. Каждого из них лично встречает президент ФКС Марина Сечина.



Мероприятие, которое гости вечера назвали «настоящей зимней сказкой», проходило в рамках светских активностей Международной Ассамблеи судей по выездке 5*. Стоит отметить, что благодаря инициативам ФКСР событие такого уровня впервые проходит в России и предваряет Евро-Азиатский чемпионат по конному спорту, который также пройдет в столице в июле и станет для многих спортсменов путевкой на Олимпиаду.

На гала-ужине были замечены Олег Газманов, Олеся Бословяк и Владимир Кожин, Кирилл Шубский, Галина Юдашкина и Петр Максаков, Алла Вербер и многие-многие другие.