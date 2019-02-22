Лима, Бюндхен, Батлер, Добрев и другие звезды встретились на ежегодном гала-вечере в Лос-Анджелесе

На днях в Лос-Анджелесе состоялся традиционный гала-вечер Hollywood For Science. Светский раут не смогли пропустить такие селебрити, как Корни Кокс, Жизель Бюндхен, Адриана Лима, а также многие другие.

Том Брэди и Жизель Бюндхен

21 февраля в Лос-Анджелесе состоялся традиционный гала-вечер Hollywood For Science («Голливуд за науку», — прим. Woman.ru), целью которого является поддержка Департамента окружающей среды и развитие Калифорнийского университета UCLA. На красной дорожке блеснули звезды первой величины.

Среди них были Изабели Фонтана, Жизель Бюндхен и Том Брэди, Адриана Лима, Кортни Кокс и Джонни МакДэйд, Джерард Батлер, Жасмин Тукс, Нина Добрев и другие.

Мероприятие прошло в одном из самых роскошных районов города — частном поместье в окрестности Бель-Эйр, Калифорния. К слову, атмосфера праздника была довольно непринужденной, так что звездные пары не стеснялись демонстрировать свои чувства перед объективами фотографов.