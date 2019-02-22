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Лима, Бюндхен, Батлер, Добрев и другие звезды встретились на ежегодном гала-вечере в Лос-Анджелесе

На днях в Лос-Анджелесе состоялся традиционный гала-вечер Hollywood For Science. Светский раут не смогли пропустить такие селебрити, как Корни Кокс, Жизель Бюндхен, Адриана Лима, а также многие другие.
Том Брэди и Жизель Бюндхен
Том Брэди и Жизель Бюндхен

21 февраля в Лос-Анджелесе состоялся традиционный гала-вечер Hollywood For Science («Голливуд за науку», — прим. Woman.ru), целью которого является поддержка Департамента окружающей среды и развитие Калифорнийского университета UCLA. На красной дорожке блеснули звезды первой величины.

Среди них были Изабели Фонтана, Жизель Бюндхен и Том Брэди, Адриана Лима, Кортни Кокс и Джонни МакДэйд, Джерард Батлер, Жасмин Тукс, Нина Добрев и другие.

Мероприятие прошло в одном из самых роскошных районов города — частном поместье в окрестности Бель-Эйр, Калифорния. К слову, атмосфера праздника была довольно непринужденной, так что звездные пары не стеснялись демонстрировать свои чувства перед объективами фотографов.

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22 февраля 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Getty Images, REX Features/Fotodom.ru
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Донна Каран, Джерард Батлер, Робин Тик, Робин Тик

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