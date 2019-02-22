Лима, Бюндхен, Батлер, Добрев и другие звезды встретились на ежегодном гала-вечере в Лос-Анджелесе

21 февраля в Лос-Анджелесе состоялся традиционный гала-вечер Hollywood For Science («Голливуд за науку», — прим. Woman.ru), целью которого является поддержка Департамента окружающей среды и развитие Калифорнийского университета UCLA. На красной дорожке блеснули звезды первой величины.
Мероприятие прошло в одном из самых роскошных районов города — частном поместье в окрестности Бель-Эйр, Калифорния. К слову, атмосфера праздника была довольно непринужденной, так что звездные пары не стеснялись демонстрировать свои чувства перед объективами фотографов.