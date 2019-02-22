Ксения Собчак, Надежда Оболенцева, Юлия Снигирь и другие звезды на премьере фильма «Юморист»

В первый день весны на большие экраны выходит фильм «Юморист» — дебютная работа режиссера Михаила Идова. Эта история об эстрадном комике Борисе Аркадьеве. Казалось, в его в жизни все хорошо: счастливая семья, обожание миллионов, армия поклонниц и благосклонность властей. Но юмористу не дает покоя несвобода как внешняя, так и внутренняя…
«Юмориста» представила почти вся съемочная группа. На сцену поднялись режиссер и автор сценария Михаил Идов, продюсер Артем Васильев, сопродюсер Сергей Корнихин, оператор Александр Суркала и актеры Алексей Агранович, Алиса Хазанова, Полина Ауг, Артем Волобуев, Вера Идова и другие.
Поддержали друзей и коллег многочисленные звездные гости. Так, на красной дорожке были замечены Ксения Собчак и Максим Виторган, решившие не позировать вместе, Юлия Снигирь, Надежда Оболенцева и Резо Гигинеишвили, Алексей Серебряков и другие артисты.