Ксения Собчак, Надежда Оболенцева, Юлия Снигирь и другие звезды на премьере фильма «Юморист»

21 февраля в московском Доме кино состоялась премьера фильма «Юморист». Дебют режиссера Михаила Идова поддержали Ксения Собчак, Юлия Снигирь и другие звезды.

Юлия Снигирь

В первый день весны на большие экраны выходит фильм «Юморист» — дебютная работа режиссера Михаила Идова. Эта история об эстрадном комике Борисе Аркадьеве. Казалось, в его в жизни все хорошо: счастливая семья, обожание миллионов, армия поклонниц и благосклонность властей. Но юмористу не дает покоя несвобода как внешняя, так и внутренняя…

События фильма разворачиваются в 1984 году, поэтому светская премьера картины прошла в московском Доме кино, интерьер которого окунул гостей в позднесоветскую атмосферу.

«Юмориста» представила почти вся съемочная группа. На сцену поднялись режиссер и автор сценария Михаил Идов, продюсер Артем Васильев, сопродюсер Сергей Корнихин, оператор Александр Суркала и актеры Алексей Агранович, Алиса Хазанова, Полина Ауг, Артем Волобуев, Вера Идова и другие.

Поддержали друзей и коллег многочисленные звездные гости. Так, на красной дорожке были замечены Ксения Собчак и Максим Виторган, решившие не позировать вместе, Юлия Снигирь, Надежда Оболенцева и Резо Гигинеишвили, Алексей Серебряков и другие артисты.