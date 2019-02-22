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Ксения Собчак, Надежда Оболенцева, Юлия Снигирь и другие звезды на премьере фильма «Юморист»

21 февраля в московском Доме кино состоялась премьера фильма «Юморист». Дебют режиссера Михаила Идова поддержали Ксения Собчак, Юлия Снигирь и другие звезды.  
Юлия Снигирь
Юлия Снигирь

В первый день весны на большие экраны выходит фильм «Юморист» — дебютная работа режиссера Михаила Идова. Эта история об эстрадном комике Борисе Аркадьеве. Казалось, в его в жизни все хорошо: счастливая семья, обожание миллионов, армия поклонниц и благосклонность властей. Но юмористу не дает покоя несвобода как внешняя, так и внутренняя…

События фильма разворачиваются в 1984 году, поэтому светская премьера картины прошла в московском Доме кино, интерьер которого окунул гостей в позднесоветскую атмосферу.

«Юмориста» представила почти вся съемочная группа. На сцену поднялись режиссер и автор сценария Михаил Идов, продюсер Артем Васильев, сопродюсер Сергей Корнихин, оператор Александр Суркала и актеры Алексей Агранович, Алиса Хазанова, Полина Ауг, Артем Волобуев, Вера Идова и другие. 

Поддержали друзей и коллег многочисленные звездные гости. Так, на красной дорожке были замечены Ксения Собчак и Максим Виторган, решившие не позировать вместе, Юлия Снигирь, Надежда Оболенцева и Резо Гигинеишвили, Алексей Серебряков и другие артисты. 

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22 февраля 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Пресс-служба фильма
Теги

Николай Фоменко, Евгений Стычкин, Алексей Серебряков, Михаил Жванецкий, Михаил Жванецкий, Артем Семакин, Михаил Жванецкий

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Я когда вижу Викторию Исакову, любуюсь ее волосами-это реально грива! Ну какие же раскошные! А так, похвалить некого.

  • вы что!!! какие волосы у Муси! не знаю кто такая... но такие с бронзой рыжие волосы всегда предмет моего восхищения!!!

  • Дамы большинство из Вас похожи на дворовых гопников.

  • Дамы большинство из Вас похожи на дворовых гопников.

  • Дамы большинство из Вас похожи на дворовых гопников.

  • Сутулова аки баба на чайник

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