Валерия, Иосиф Пригожин и другие гости открытия выставки «Майер VS Брюханов. Творчество как свет, прошедший сквозь призму»

Для столичных поклонников современного искусства прошедшая неделя началась с весьма интересного мероприятия. В арт-галерее VS unio состоялось открытие экспериментального выставочного проекта «Майер VS Брюханов. Творчество как свет, прошедший сквозь призму».
Главные герои вечера — Георгией Майер и Сергей Брюханов — представили собравшимся результаты своего «исследования» взаимодействия абстрактной живописи и фигуративной фотографии. На словах это понять весьма непросто, поэтому лучше посетить галерею и увидеть все своими глазами. Не пожалеете — это очень красиво! Выставка работает до 27 апреля.
В вечер открытия экспозиции в арт-галерее VS unio собрались многие поклонники творчества Майера и Брюханова, а также ценители современного арта. Среди них — Иосиф Пригожин и Валерия, дизайнер Армен Ерицян, режиссер Лидия Русскова.
За великолепную атмосферу вечера отвечали напитки от SimpleWine, а также итальянская вода San Benedetto от SimpleWaters.