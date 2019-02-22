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Валерия, Иосиф Пригожин и другие гости открытия выставки «Майер VS Брюханов. Творчество как свет, прошедший сквозь призму»

Если вы в числе тех, кто любит современное искусство, черно-белую фотографию и абстрактную живопись, не пропустите весьма интересную выставку, открывшуюся в галерее VS unio. Закрытый показ с участием именитых гостей прошел 18 февраля. 
Экспозиция «Майер VS. Брюханов. Творчество как свет, прошедший сквозь призму» в арт-галерее VS unio
Экспозиция «Майер VS. Брюханов. Творчество как свет, прошедший сквозь призму» в арт-галерее VS unio

Для столичных поклонников современного искусства прошедшая неделя началась с весьма интересного мероприятия. В арт-галерее VS unio состоялось открытие экспериментального выставочного проекта «Майер VS Брюханов. Творчество как свет, прошедший сквозь призму». 

Главные герои вечера — Георгией Майер и Сергей Брюханов — представили собравшимся результаты своего «исследования» взаимодействия абстрактной живописи и фигуративной фотографии. На словах это понять весьма непросто, поэтому лучше посетить галерею и увидеть все своими глазами. Не пожалеете — это очень красиво!  Выставка работает до 27 апреля. 

В вечер открытия экспозиции в арт-галерее VS unio собрались многие поклонники творчества Майера и Брюханова, а также ценители современного арта. Среди них — Иосиф Пригожин и Валерия, дизайнер Армен Ерицян, режиссер Лидия Русскова. 

За великолепную атмосферу вечера отвечали напитки от SimpleWine, а также итальянская вода San Benedetto от SimpleWaters.

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22 февраля 2019
Текст Алена Петровская

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