Влюбленные Ирина Шейк и Брэдли Купер, сияющая Дженнифер Лопес и другие звезды на премии «Оскар-2019»

24 февраля в Лос-Анджелесе состоялась 91-я церемония вручения премии «Оскар». Рассказываем, чем она запомнилась в этом году.

В Лос-Анджелесе прошла долгожданная премия «Оскар»

В воскресенье, 24 февраля, в лос-анджелесском театре «Долби» отгремела 91-я по счету церемония вручения премии «Оскар». В этом году она получилась особенной — впервые за 30 лет у мероприятия не было ведущего. Напомним, управлять церемонией должен был Кевин Харт, но из-за гомофобного скандала вокруг его имени было принято решение отказаться от этой кандидатуры. Замена так и не была найдена, поэтому пробелы между вручениями наград были заполнены выступлениями селебов, а победителей традиционно объявляли знаменитости.



Красная дорожка «Оскара» прошла спокойно, за исключением пары моментов. Так, один из гостей — актер Билли Портер — пришел на церемонию в женском наряде. Подобного, пожалуй, на довольно консервативной в плане дресс-кода церемонии еще не случалось.

Брэдли Купер и Ирина Шейк (в Burberry)

Особенно репортеры ждали появления на красной дорожке Брэдли Купера — то, с кем актер приедет на мероприятие, до последнего оставалось интригой. В итоге поклонники ликовали: вместе с номинантом в категории «Лучший актер» позировали его мама и возлюбленная — Ирина Шейк. Последняя вернулась из Европы, несмотря на то, что вот-вот стартует Неделя моды в Париже.

Дженнифер Лопес (в Tom Ford)

Во всех смыслах сияющий образ продемонстрировала Дженнифер Лопес. Певица сделала ставку на серебристое платье Tom Ford — менее эффектного образа мы от нее и не ждали.

Шарлиз Терон (в Dior)

Шарлиз Терон удивила всех, перекрасив волосы прямо перед церемонией. На «Оскар» она приехала брюнеткой. Напомним, недавно актриса заявила, что в настоящее время ни с кем не встречается, тем самым опровергнув роман с Брэдом Питтом. Кто знает, возможно, это бьюти-преображение ознаменует для нее большие перемены в личной жизни?

Люси Бойнтон и Рами Малек

Один из фаворитов «Оскара» Рами Малек появился на красной дорожке вместе с возлюбленной Люси Бойнтон. Он в этом году представлен в номинации «Лучший актер» за роль Фредди Меркьюри в байопике «Богемская рапсодия». Малек уже был отмечен на нескольких премиях, но его главная цель (без сомнений) — статуэтка «Оскара».

К сожалению, в этом году премию пропустили Николь Кидман, Дженнифер Лоуренс, Анджелина Джоли и другие ведущие голливудские актрисы. Впрочем, и без них мероприятие получилось довольно запоминающимся.