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Влюбленные Ирина Шейк и Брэдли Купер, сияющая Дженнифер Лопес и другие звезды на премии «Оскар-2019»

24 февраля в Лос-Анджелесе состоялась 91-я церемония вручения премии «Оскар». Рассказываем, чем она запомнилась в этом году.
В Лос-Анджелесе прошла долгожданная премия «Оскар»
В Лос-Анджелесе прошла долгожданная премия «Оскар»

В воскресенье, 24 февраля, в лос-анджелесском театре «Долби» отгремела 91-я по счету церемония вручения премии «Оскар». В этом году она получилась особенной — впервые за 30 лет у мероприятия не было ведущего. Напомним, управлять церемонией должен был Кевин Харт, но из-за гомофобного скандала вокруг его имени было принято решение отказаться от этой кандидатуры. Замена так и не была найдена, поэтому пробелы между вручениями наград были заполнены выступлениями селебов, а победителей традиционно объявляли знаменитости.

Красная дорожка «Оскара» прошла спокойно, за исключением пары моментов. Так, один из гостей — актер Билли Портер — пришел на церемонию в женском наряде. Подобного, пожалуй, на довольно консервативной в плане дресс-кода церемонии еще не случалось.

Брэдли Купер и Ирина Шейк (в Burberry)
Брэдли Купер и Ирина Шейк (в Burberry)

Особенно репортеры ждали появления на красной дорожке Брэдли Купера — то, с кем актер приедет на мероприятие, до последнего оставалось интригой. В итоге поклонники ликовали: вместе с номинантом в категории «Лучший актер» позировали его мама и возлюбленная — Ирина Шейк. Последняя вернулась из Европы, несмотря на то, что вот-вот стартует Неделя моды в Париже.

Дженнифер Лопес (в Tom Ford)
Дженнифер Лопес (в Tom Ford)

Во всех смыслах сияющий образ продемонстрировала Дженнифер Лопес. Певица сделала ставку на серебристое платье Tom Ford — менее эффектного образа мы от нее и не ждали.

Шарлиз Терон (в Dior)
Шарлиз Терон (в Dior)

Шарлиз Терон удивила всех, перекрасив волосы прямо перед церемонией. На «Оскар» она приехала брюнеткой. Напомним, недавно актриса заявила, что в настоящее время ни с кем не встречается, тем самым опровергнув роман с Брэдом Питтом. Кто знает, возможно, это бьюти-преображение ознаменует для нее большие перемены в личной жизни?

Люси Бойнтон и Рами Малек
Люси Бойнтон и Рами Малек

Один из фаворитов «Оскара» Рами Малек появился на красной дорожке вместе с возлюбленной Люси Бойнтон. Он в этом году представлен в номинации «Лучший актер» за роль Фредди Меркьюри в байопике «Богемская рапсодия». Малек уже был отмечен на нескольких премиях, но его главная цель (без сомнений) — статуэтка «Оскара».

К сожалению, в этом году премию пропустили Николь Кидман, Дженнифер Лоуренс, Анджелина Джоли и другие ведущие голливудские актрисы. Впрочем, и без них мероприятие получилось довольно запоминающимся.

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25 февраля 2019
Текст Ксения Воронцова
Фото Getty Images
Теги

Дженнифер Лопес, Серена Уильямс, Хелен Миррен, Эми Адамс, Куин Латифа, Молли Симс, Сэмюэль Л. Джексон, Томми Хилфигер, Джеймс МакЭвой, Джейсон Момоа, Адам Ламберт, Уиллем Дефо, Адам Ламберт, Адам Ламберт

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Одна наша Ира класс,остальные как помойку растащили, напялили все лучшее сразу!👎👎👎👎👎

  • Никто не понравился из женщин, только Бри Ларсон более менее, а Фаррел Уильямс что-то с чем-то

  • Что с лицом Лопез? Где хваленый молодой четкий овал лица? У Кларк, Шейк и Стоун прически и наряды - ужас, у последней еще и цвет не её

  • Понравилась только Мелисса Маккарти

  • Гага на фоне остальных красотка )))

  • Не досмотрела до конца. Скучно. Шейк хорошо выглядит, но она не актриса, а просто своего мужчину сопровождала, а вот глядя на большинство актрис, плакать хочется. Старушки еще ничего, а молодые совсем никакие. Гага, пожалуй, выглядит неплохо, лучше, чем обычно, но красивой ее все равно никак не назвать. Терон с темными волосами выглядит скучной и постаревшей, блонд ей лучше. Остальные не запомнились как-то.

  • И по итогам церемонии и нарядов 5 баб на самовар +1 мужик в бархате!

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