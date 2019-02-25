Кендалл Дженнер, Хайди Клум и другие звезды на афтепати «Оскара — 2019»

По уже давно сложившейся традиции после окончания торжественной церемонии вручения премии «Оскар» звезды продолжают отмечать это событие на вечеринке журнала Vanity Fair. Смотрите в нашем материале самые запоминающиеся образы прошедшей афтепати.

Кендалл Дженнер поразила гостей вечеринки смелым платьем

В ночь с 24 на 25 февраля в Лос-Анджелесе прошла 91-я церемония вручения кинопремии «Оскар». После торжественной части звезды продолжают праздновать, даже если они проиграли в своей номинации или же вообще были простыми гостями мероприятия. Чем не повод покрасоваться перед объективами фотографов в эффектном наряде?

Вот уже 25-й год подряд американский журнал Vanity Fair проводит для селебов постоскаровскую вечеринку.

Вечер посетили не только актеры, но и многочисленные звезды шоу-бизнеса — например, Джон Ледженд, Рита Ора и Дженнифер Лопес. Позировали на красной дорожке и представители фэшн-индустрии — Адриана Лима, Эмили Ратайковски и как всегда великолепный Том Форд!

Дженнифер Лопес в платье Zuhair Murad

Строгого дресс-кода в этот раз не было — иначе чем еще можно объяснить такое разнообразие нарядов знаменитостей?

Супермодель Алессандра Амбросио отдала предпочтение нежно-голубому платью Zuhair Murad, подчеркивающему ее длинные ноги и непривычно пышную грудь

Некоторые селебы надели роскошные наряды с длинным шлейфом, занимающим почти все свободное пространство на ковровой дорожке, а некоторые — например, Натали Портман, отдали предпочтение более скромным аутфитам.

Выбрав минималистичный комбинезон, Натали Портман выделялась на фоне нарядно одетых коллег

Кендалл Дженнер была не единственной особой, удивившей публику своим нарядом. Смелому образу отдала предпочтение и актриса Зои Кравиц, которая дополнила строгую юбку в пол... сверкающим лифом.

Складывается ощущение, что Зои забыла надеть «верх»

Стоит отметить, что в этом году сам «Оскар» и вечеринку после него посетило огромное количество пар. Дженнифер Лопес и Алекс Родригез, Майли Сайрус и Лиам Хемсворт, Джессика Альба и Кэш Уоррен — кажется, продолжать можно бесконечно! Вместе позировали даже Кейтлин Дженнер и Софи Хатчинс, слухи о свадьбе которых ходят уже не первый год.

Лиам Хемсворт и Майли Сайрус

Некоторые звезды после вечера Vanity Fair еще успели посетить и благотворительный прием Элтона Джона, который так же является доброй традицией после награждения «Оскаром», но имеет особую цель — сбор средств для борьбы со СПИДом.

Смотрите подробнее в нашей галерее всех гостей вечеринки Vanity Fair и делитесь впечатлениями о нарядах звезд!