Кендалл Дженнер, Хайди Клум и другие звезды на афтепати «Оскара — 2019»

В ночь с 24 на 25 февраля в Лос-Анджелесе прошла 91-я церемония вручения кинопремии «Оскар». После торжественной части звезды продолжают праздновать, даже если они проиграли в своей номинации или же вообще были простыми гостями мероприятия. Чем не повод покрасоваться перед объективами фотографов в эффектном наряде?
Вечер посетили не только актеры, но и многочисленные звезды шоу-бизнеса — например, Джон Ледженд, Рита Ора и Дженнифер Лопес. Позировали на красной дорожке и представители фэшн-индустрии — Адриана Лима, Эмили Ратайковски и как всегда великолепный Том Форд!
Строгого дресс-кода в этот раз не было — иначе чем еще можно объяснить такое разнообразие нарядов знаменитостей?
Некоторые селебы надели роскошные наряды с длинным шлейфом, занимающим почти все свободное пространство на ковровой дорожке, а некоторые — например, Натали Портман, отдали предпочтение более скромным аутфитам.
Кендалл Дженнер была не единственной особой, удивившей публику своим нарядом. Смелому образу отдала предпочтение и актриса Зои Кравиц, которая дополнила строгую юбку в пол... сверкающим лифом.
Стоит отметить, что в этом году сам «Оскар» и вечеринку после него посетило огромное количество пар. Дженнифер Лопес и Алекс Родригез, Майли Сайрус и Лиам Хемсворт, Джессика Альба и Кэш Уоррен — кажется, продолжать можно бесконечно! Вместе позировали даже Кейтлин Дженнер и Софи Хатчинс, слухи о свадьбе которых ходят уже не первый год.
Некоторые звезды после вечера Vanity Fair еще успели посетить и благотворительный прием Элтона Джона, который так же является доброй традицией после награждения «Оскаром», но имеет особую цель — сбор средств для борьбы со СПИДом.
Смотрите подробнее в нашей галерее всех гостей вечеринки Vanity Fair и делитесь впечатлениями о нарядах звезд!