Топурия, Басков, Глюкоза, Агутин и другие звезды погуляли на юбилее Любови Успенской

24 февраля Любовь Успенская отпраздновала свой 65-й день рождения. На юбилее артистки присутствовали многие друзья и коллеги по шоу-бизнесу.

Эмин Агаларов, Николай Басков, Кети Топурия и Глюкоза

«Ну вот и наступил мой день рождения, смотрю на себя и думаю: ничего, что я страшненькая, зато хорошо пою!» (орфография и пунктуация автора сохранены), — так самокритично Любовь Успенская поздравила себя с праздником. 24 февраля артистке исполнилось 65 лет.

По случаю юбилея певица устроила большую вечеринку, на которой собрались все ее близкие, друзья и коллеги.

Так, за столиками были замечены Глюкоза, Эмин Агаларов, Леонид Агутин, Кети Топурия, Сергей Светлаков с супругой, Слава, Николай Басков и многие другие звезды.

В этот вечер прозвучало немало песен в исполнении как гостей праздника, так и самой именинницы. Первую часть вечеринки Любовь блистала в белоснежном облегающем платье с открытыми плечами и глубоким декольте, а ближе к финалу сменила его на черный комбинезон с цветочным принтом. Традиционно день рождения завершился выносом торта и задуванием свечей.