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Хайди Клум, Том Каулитц, Пэрис Хилтон и другие знаменитости собрались на вечеринке Элтона Джона

Ежегодно в день «Оскара» Элтон Джон устраивает благотворительный прием. На этот раз певца поддержали Хайди Клум и Том Каулитц, Пэрис Хилтон, Эшли Симпсон и другие знаменитости.
Элтон Джон и Дайана Росс
Элтон Джон и Дайана Росс

По традиции Элтон Джон собирает знаменитых друзей на вечеринке в честь «Оскара». Мероприятие идет параллельно с церемонией и носит благотворительный характер — его целью является сбор средств для борьбы со СПИДом.

В этом году светский раут прошел уже в двадцать седьмой раз!

За бокалом игристого собрались Пэрис Хилтон, Адриана Лима, Румер Уиллис, Николь Шерзингер, Эшли Симпсон и другие голливудские знаменитости. Однако в центре внимания вновь оказались Хайди Клум и ее жених Том Каулитц. 

Практически все гости прибыли на благотворительный прием Элтона Джона сразу после мероприятия Vanity Fair, и некоторые даже успели сменить наряд. Образы гостей «оскаровской» вечеринки вы можете посмотреть в нашей фотогалерее. 

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25 февраля 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Getty Images
Теги

Джейн Сеймур, Броди Дженнер, Броди Дженнер

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