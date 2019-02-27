Юлия Барановская, Ирина Нельсон и другие звезды оценили новые клипы группы «Земляне»

26 февраля продюсер Владимир Киселев и группа «Земляне» собрали коллег-артистов на презентации двух видеоклипов. В гости к легендарному рок-коллективу пришли Юлия Барановская, Катя Лель и другие звезды.

Группа «Земляне»

«Земляне» отмечают юбилей — легендарная группа, подарившая нам хиты «Трава у дома», «Каскадеры» и «Прости, Земля», выступает на сцене вот уже 40 лет! В преддверии Международного женского дня рок-коллектив решил выпустить сразу два новых видео.



26 февраля в ресторане Fish Mе на Новом Арбате состоялась звездная премьера клипов. Мероприятие посетили Юлия Барановская, Эвелина Бледанс, Катя Лель, Ирина Нельсон и другие друзья коллектива.

Вечеринка прошла в атмосфере невесомости: гости ощутили себя будто парящими в облаках. Присутствующие одними из первых оценили новые работы «Землян». На презентации был показан клип на песню «Одиночество», снятый Алексеем Голубевым, и мини-фильм на композицию «Боже», срежиссированный Олегом Гусевым.