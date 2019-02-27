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Юлия Барановская, Ирина Нельсон и другие звезды оценили новые клипы группы «Земляне»

26 февраля продюсер Владимир Киселев и группа «Земляне» собрали коллег-артистов на презентации двух видеоклипов. В гости к легендарному рок-коллективу пришли Юлия Барановская, Катя Лель и другие звезды. 
Группа «Земляне»
Группа «Земляне»

«Земляне» отмечают юбилей — легендарная группа, подарившая нам хиты «Трава у дома», «Каскадеры» и «Прости, Земля», выступает на сцене вот уже 40 лет! В преддверии Международного женского дня рок-коллектив решил выпустить сразу два новых видео.

26 февраля в ресторане Fish Mе на Новом Арбате состоялась звездная премьера клипов. Мероприятие посетили Юлия Барановская, Эвелина Бледанс, Катя Лель, Ирина Нельсон и другие друзья коллектива. 

Вечеринка прошла в атмосфере невесомости: гости ощутили себя будто парящими в облаках. Присутствующие одними из первых оценили новые работы «Землян». На презентации был показан клип на песню «Одиночество», снятый Алексеем Голубевым, и мини-фильм на композицию «Боже», срежиссированный Олегом Гусевым.

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27 февраля 2019
Текст Саша Белая
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Юлия Михальчик, Елена Север

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Барановскую очень челка молодит, посвежела прямо)Но Бледанс...Зачем эти томные взгляды, странные позы? Почему никто ей не скажет, что она выглядит смешно???

  • Из-за съемок этой невероятно "важной" передачи закрывают острова для посещения туристов. Люди со всего мира едут на Филиппины, чтобы полюбоваться необычайными красотами и вдруг оказывается, что остров видите ли закрыт из-за съемок. Кому нафиг нужна ваша передача??? Я хочу природой наслаждаться, а не вашу передачу смотреть. Почему вы делаете съемки на островах для туристических маршрутов?? Почему люди со всей планеты должны ждать пока закончатся съемки чтобы посетить остров??? Снимайте в других местах, не туристических.

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