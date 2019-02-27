Рэпер ST, Ольга Бузова и другие звезды погуляли на свадьбе Доминика Джокера и Екатерины Кокориной

26 февраля в столичном ресторане «Ласточка» состоялось торжество в честь бракосочетания Доминика Джокера и его возлюбленной Екатерины Кокориной. Поздравить молодоженов пришли многие звезды отечественного шоу-бизнеса.

В Москве прошла свадьба Доминика Джокера и Екатерины Кокориной

В начале февраля Доминик Джокер и Екатерина Кокорина официально стали мужем и женой, однако торжество в честь данного события состоялось лишь спустя две недели. Так, 26 февраля в одном из элитных московских ресторанов прошла вечеринка, посвященная свадьбе артистов.



На праздник съехалось много звездных гостей. В их числе оказались Игорь Гуляев, Ольга Бузова, Стас Костюшкин, рэпер ST с супругой Ассоль, Артем Умрихин (солист группы Artik & Asti) и другие.

По данным издания «Телепрограмма», в списке приглашенных были также Зара, группа «Градусы» и Игорь Крутой.



Влюбленные четыре месяца готовились к свадьбе и решили украсить ресторан в пудровых и песочных тонах. Там же прошла вторая символическая церемония, на которой молодожены обменялись кольцами из белого золота.



В течение всего дня звездные гости делились в соцсетях фото и видео с вечера. Так, Ольга Бузова в одном из инстаграм-постов вспомнила о своей свадьбе с Дмитрием Тарсовым, которая также проходила в этом заведении. «Когда-то в этом месте была моя свадьба... Доминик, ты был желанным гостем, ты пел для нас, и мы были очень рады, что ты разделил тогда с нами наш праздник», — писала она в Инстаграме (орфография и пунктуация автора сохранены). Кадры с торжества смотрите в нашей галерее.