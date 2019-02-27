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Рэпер ST, Ольга Бузова и другие звезды погуляли на свадьбе Доминика Джокера и Екатерины Кокориной

26 февраля в столичном ресторане «Ласточка» состоялось торжество в честь бракосочетания Доминика Джокера и его возлюбленной Екатерины Кокориной. Поздравить молодоженов пришли многие звезды отечественного шоу-бизнеса.
В Москве прошла свадьба Доминика Джокера и Екатерины Кокориной
В Москве прошла свадьба Доминика Джокера и Екатерины Кокориной

В начале февраля Доминик Джокер и Екатерина Кокорина официально стали мужем и женой, однако торжество в честь данного события состоялось лишь спустя две недели. Так, 26 февраля в одном из элитных московских ресторанов прошла вечеринка, посвященная свадьбе артистов.

На праздник съехалось много звездных гостей. В их числе оказались Игорь Гуляев, Ольга Бузова, Стас Костюшкин, рэпер ST с супругой Ассоль, Артем Умрихин (солист группы Artik & Asti) и другие.

По данным издания «Телепрограмма», в списке приглашенных были также Зара, группа «Градусы» и Игорь Крутой.

Влюбленные четыре месяца готовились к свадьбе и решили украсить ресторан в пудровых и песочных тонах. Там же прошла вторая символическая церемония, на которой молодожены обменялись кольцами из белого золота.

В течение всего дня звездные гости делились в соцсетях фото и видео с вечера. Так, Ольга Бузова в одном из инстаграм-постов вспомнила о своей свадьбе с Дмитрием Тарсовым, которая также проходила в этом заведении. «Когда-то в этом месте была моя свадьба... Доминик, ты был желанным гостем, ты пел для нас, и мы были очень рады, что ты разделил тогда с нами наш праздник», — писала она в Инстаграме (орфография и пунктуация автора сохранены). Кадры с торжества смотрите в нашей галерее.

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27 февраля 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Борис Широков, Instagram
Теги

Катя Кокорина

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Ооо, очень круто, он женился.

  • Оля в женщину превращается!Уже видно, не девчонка, не свежа.

  • У Буз ноги располнели что ли, невеста большая, мож в положении, все красивые и пухлые.

  • Мой любимый ресторан, рада за них, приятные люди, гости раслабляются.В статье про юбилей Успенской фотки были где Топурия так все сидели мрачные напряженные.

  • Кто поймал букет невесты?

  • Гость

    Оля в женщину превращается!Уже видно, не девчонка, не свежа.

    Это из-за увлечения инъекциями. Те, кто ничего не делает, обычно моложе выглядят.

  • Бузова в тётеньку превратилась.Причем в пожамканную.

  • Тоже заметила у Буз ноги как бревна ,а в инсте тонкие ,Джокер жесть ....

  • Господи, бузова, ну не 2007 уже. Сожги это платье))))

  • Это та же девушка, которая его из семьи увела?

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