Дмитрий и Елена Маликовы, Сергей Жуков и Регина Бурд поборолись за звание «Пара года»

Ежегодно Оксана Федорова и ее журнал Moda Topical устраивает премию «Пара года», где награждает самые красивые звездные союзы в разных номинациях. В этом году церемония награждения прошла уже в одиннадцатый раз!
Местом проведения был выбран ресторан Modus: 27 февраля там было не протолкнуться. В надежде получить заветную награду пришли Сергей Жуков и Регина Бурд, Елена Летучая, Дмитрий и Елена Маликовы, Ханна и Пашу и многие другие звезды.
Ведущими вечера стали Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Супруги объявили со сцены победителей в 17 номинациях! Главный приз — звание «Пара года» — ушел к Владимиру Преснякову и Наталье Подольской. С полным списком лауреатов премии вы можете ознакомиться ниже:
«Пара года 2019» — Владимир Пресняков и Наталья Подольская
«Стильная пара» — Ханна и Пашу
«Красивая пара» — Елена Летучая и Юрий Анашенков
«Изящная пара» — Мария Кожевникова и Евгений Васильев
«Чувственная пара» — ST и Ассоль
«Надежная пара» — Вячеслав и Лада Фетисовы
«Крепкая пара года» — Жасмин и Илан Шор
«Музыкальная пара» — Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова
«Гармоничная пара» — Александр и Екатерина Стриженовы
«Обворожительная пара» — Аврора и Алексей Трейман
«Романтичная пара» — Регина Бурд и Сергей Жуковы
«Вдохновляющая пара» — Дмитрий и Елена Маликовы
«Харизматичная пара» — Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе
«Яркая пара» — Анастасия Спиридонова и Антон Яковлев
«Элегантная пара» — Арман Давлетяров с супругой
«Творческая пара» — Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
«Изысканная пара» — Олеся Судзиловская и Сергей Дзебань