Дмитрий и Елена Маликовы, Сергей Жуков и Регина Бурд поборолись за звание «Пара года»

27 февраля в ресторане Modus состоялась премия «Пара года-2019». Кто из звезд получил заслуженную статуэтку, узнаете из нашего материала.

Оксана Федорова собрала звездные союзы на премии «Пара года»

Ежегодно Оксана Федорова и ее журнал Moda Topical устраивает премию «Пара года», где награждает самые красивые звездные союзы в разных номинациях. В этом году церемония награждения прошла уже в одиннадцатый раз!



Местом проведения был выбран ресторан Modus: 27 февраля там было не протолкнуться. В надежде получить заветную награду пришли Сергей Жуков и Регина Бурд, Елена Летучая, Дмитрий и Елена Маликовы, Ханна и Пашу и многие другие звезды.

Ведущими вечера стали Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Супруги объявили со сцены победителей в 17 номинациях! Главный приз — звание «Пара года» — ушел к Владимиру Преснякову и Наталье Подольской. С полным списком лауреатов премии вы можете ознакомиться ниже:



«Пара года 2019» — Владимир Пресняков и Наталья Подольская



«Стильная пара» — Ханна и Пашу



«Красивая пара» — Елена Летучая и Юрий Анашенков



«Изящная пара» — Мария Кожевникова и Евгений Васильев



«Чувственная пара» — ST и Ассоль



«Надежная пара» — Вячеслав и Лада Фетисовы



«Крепкая пара года» — Жасмин и Илан Шор



«Музыкальная пара» — Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова



«Гармоничная пара» — Александр и Екатерина Стриженовы



«Обворожительная пара» — Аврора и Алексей Трейман



«Романтичная пара» — Регина Бурд и Сергей Жуковы



«Вдохновляющая пара» — Дмитрий и Елена Маликовы



«Харизматичная пара» — Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе



«Яркая пара» — Анастасия Спиридонова и Антон Яковлев



«Элегантная пара» — Арман Давлетяров с супругой



«Творческая пара» — Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев



«Изысканная пара» — Олеся Судзиловская и Сергей Дзебань

