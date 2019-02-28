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Дмитрий и Елена Маликовы, Сергей Жуков и Регина Бурд поборолись за звание «Пара года»

27 февраля в ресторане Modus состоялась премия «Пара года-2019». Кто из звезд получил заслуженную статуэтку, узнаете из нашего материала. 
Оксана Федорова
Оксана Федорова собрала звездные союзы на премии «Пара года»

Ежегодно Оксана Федорова и ее журнал Moda Topical устраивает премию «Пара года», где награждает самые красивые звездные союзы в разных номинациях. В этом году церемония награждения прошла уже в одиннадцатый раз! 

Местом проведения был выбран ресторан Modus: 27 февраля там было не протолкнуться. В надежде получить заветную награду пришли Сергей Жуков и Регина Бурд, Елена Летучая, Дмитрий и Елена Маликовы, Ханна и Пашу и многие другие звезды. 

Ведущими вечера стали Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Супруги объявили со сцены победителей в 17 номинациях! Главный приз — звание «Пара года» — ушел к Владимиру Преснякову и Наталье Подольской. С полным списком лауреатов премии вы можете ознакомиться ниже:

«Пара года 2019» — Владимир Пресняков и Наталья Подольская

«Стильная пара» — Ханна и Пашу

«Красивая пара» — Елена Летучая и Юрий Анашенков

«Изящная пара» — Мария Кожевникова и Евгений Васильев 

«Чувственная пара» — ST и Ассоль

«Надежная пара» — Вячеслав и Лада Фетисовы 

«Крепкая пара года» — Жасмин и Илан Шор

«Музыкальная пара» — Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова

«Гармоничная пара» — Александр и Екатерина Стриженовы  

«Обворожительная пара» — Аврора и Алексей Трейман  

«Романтичная пара» — Регина Бурд и Сергей Жуковы  

«Вдохновляющая пара» — Дмитрий и Елена Маликовы 

«Харизматичная пара» — Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе 

«Яркая пара» — Анастасия Спиридонова и Антон Яковлев

«Элегантная пара» — Арман Давлетяров с супругой 

«Творческая пара» — Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев 

«Изысканная пара» — Олеся Судзиловская и Сергей Дзебань 

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28 февраля 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Павел Курьянов (Пашу), Вячеслав Фетисов, Лада Фетисова

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