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Анфиса Чехова, Эвелина Бледанс, Елизавета Арзамасова и другие звезды посетили модную выставку CPM

Стартовал 32-й сезон Collection Première Moscow (CPM) — главной модной выставки на территории России и Восточной Европы. Многие отечественные знаменитости посетили фэшн-показы и шоурумы. 
Анфиса Чехова
В Москве состоялось открытие выставки Collection Première Moscow

25 февраля в московском «Экспоцентре» состоялось открытие модной выставки Collection Première Moscow (CPM). Новые коллекции будущего сезона осень-зима 2019/20 представили 1418 дизайнерских брендов из 35 стран мира. 

Официальным гостем церемонии открытия стала Анфиса Чехова, у которой также имеется своя линейка женской одежды By.Che. Новоиспеченный дизайнер пообщалась с коллегами, обменявшись опытом развития собственного бренда. 

В первые часы работы выставку посетили многие звезды. Так, в «Экспоцентре» были замечены Эвелина Бледанс, Елизавета Арзамасова, Глафира Тарханова, Ирина Пегова, Оксана Федорова, Екатерина Одинцова, Лариса Вербицкая, Анна Банщикова и многое другие ценители моды.  

Гости смогли по достоинству оценить не только коллекции международных и российских брендов, но и косметические новшества от партнеров CPM.

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28 февраля 2019
Текст Саша Белая
Теги

Ирина Лачина, Анжелика Агурбаш, Эвелина Бледанс, Анастасия Макеева, Лиза Арзамасова, Елена Бирюкова, Алиса Толкачева, Ольга Зайцева, Глафира Тарханова, Поля Полякова, Глафира Тарханова, Женя Малахова, Анна Невская, Дарья Повереннова, Анна Горшкова, Рита Митрофанова, Лариса Вербицкая, Алиса Гребенщикова, VJ Арчи, Анна Банщикова, Светлана Мастеркова, Ирина Муромцева, Зоя Бербер, Анастасия Денисова, Александр Иванов, Илана Юрьева, Глафира Тарханова

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