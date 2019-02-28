Анфиса Чехова, Эвелина Бледанс, Елизавета Арзамасова и другие звезды посетили модную выставку CPM

Стартовал 32-й сезон Collection Première Moscow (CPM) — главной модной выставки на территории России и Восточной Европы. Многие отечественные знаменитости посетили фэшн-показы и шоурумы.

В Москве состоялось открытие выставки Collection Première Moscow

25 февраля в московском «Экспоцентре» состоялось открытие модной выставки Collection Première Moscow (CPM). Новые коллекции будущего сезона осень-зима 2019/20 представили 1418 дизайнерских брендов из 35 стран мира.



Официальным гостем церемонии открытия стала Анфиса Чехова, у которой также имеется своя линейка женской одежды By.Che. Новоиспеченный дизайнер пообщалась с коллегами, обменявшись опытом развития собственного бренда.



В первые часы работы выставку посетили многие звезды. Так, в «Экспоцентре» были замечены Эвелина Бледанс, Елизавета Арзамасова, Глафира Тарханова, Ирина Пегова, Оксана Федорова, Екатерина Одинцова, Лариса Вербицкая, Анна Банщикова и многое другие ценители моды.

Гости смогли по достоинству оценить не только коллекции международных и российских брендов, но и косметические новшества от партнеров CPM.