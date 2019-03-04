Ольга Бузова, Жасмин, Лолита и другие звезды поздравили балет Todes с 20-летием

3 марта в Государственном Кремлевском Дворце прошел юбилейный концерт балета Todes, посвященный 20-летию. В грандиозном шоу приняли участие Кристина Орбакайте, Ольга Бузова и другие артисты.

Алла Духова

3 марта 2019 года хореограф и основатель самого известного балета Todes Алла Духова отмечает 20-летие своих школ-студий. Это крупнейшая в мире танцевальная сеть: она насчитывает более 120 филиалов в разных странах, за что была занесена в Книгу Рекордов Гиннесса.

В честь юбилея Алла Духова и ее балет в стенах Государственного Кремлевского Дворца представили грандиозное праздничное шоу, в котором приняли участие многочисленные звезды.

Так, на сцене в этот вечер выступили Ольга Бузова, Лолита Милявская, A'Studio, Наталья Подольская, Жасмин, Александр Ревва, Влад Соколовский и другие артисты. Все номера сопровождались выразительной хореографией и сложнейшими трюками. Ведущей праздника стала Кристина Орбакайте.

Помимо прочего танцоры представили лучшие номера за все годы существования Todes, всеми любимые эпизоды из различных спектаклей Театра Аллы Духовой, а также новые постановки. В этот вечер цветы рекой лились к сцене, а аплодисменты не прекращались ни на минуту.