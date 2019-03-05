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Федор Бондарчук, Эвелина Бледанс и Алена Апина вернулись в 1990-е на премьере нового сериала

4 марта в московском «Руки Вверх Баре» состоялась презентация нового сериала «90-е. Весело и громко». Окунуться в музыкально-ностальгическую атмосферу того времени пришли многие звезды отечественного шоу-бизнеса.
Аркадий Укупник с супругой Натальей
Аркадий Укупник с супругой Натальей

4 марте в столичном «Руки Вверх Баре» прошла премьера нового комедийного сериала канала СТС «90-е. Весело и громко». Многие знаменитости не упустили возможность вернуться в эпоху первых телефонов, малиновых пиджаков и VHS-кассет.

Гостями мероприятия стали такие звезды, как Аркадий Укупник, Федор Бондарчук, Алена Апина, Эвелина Бледанс, Светлана Бондарчук, Сергей Бурунов, Александр Незлобин и другие.

Первые две серии нового проекта зрителям представил генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов, а также режиссеры и продюсеры сериала, среди которых оказался Федор Бондарчук. «Действительно, время было веселое и непростое, но интересное. Смотрю на сегодняшних гостей, среди которых звезды девяностых, и понимаю, как давно их не видел и как здорово, что они до сих пор нас радуют. Что касается сериала, это было большое удовольствие — работать с такой командой», — поделился впечатлениями 51-летний актер. 

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05 марта 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Пресс-служба
Теги

Анастасия Макаревич, Аркадий Укупник, Роман Курцын, Александр Незлобин, Вячеслав Муругов, Софья Евстигнеева, Роман Курцын

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Макаревич постарела, давно не видно ее, Апина хорошо выглядет, Бондарчук дедуля, молодится, а вот Светлана бывшая супер.

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