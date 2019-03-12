Эмин, Хилькевич и другие звезды сходили на премьеру детского мюзикла

В Vegas City Hall прошла премьера семейного музыкально-циркового шоу «Мечтатели». На премьеру пришли звезды с детьми: Эвелина Бледанс, Анна Хилькевич, Наталья Подольская, Анастасия Стоцкая, Ольга Кабо, Маргарита Позоян, Павел Кабанов, Александр Бердников, музыканты группы «Градусы», Эмин и другие.



Анна Хилькевич

Среди мультимедийных декораций разворачивается история нескольких героев, чьи мечты никак не вписываются в обычную жизнь. Профессор-злодей предлагает им отказаться от своих мечтаний, ведь он коллекционирует чужие несбывшиеся желания, чтобы получить власть над людьми.

В шоу задействованы уже известные московским любителям мюзиклов Антон Деров, Евгения Василенко, Игорь Портной, Ксения Россомахина, Евгений Василенко и совсем юные актеры. Музыку написал Александр Еловских. Хореограф шоу - Сергей Мандрик, художественный руководитель балета Street Jazz. Режиссером спектакля стала Наталья Рослан. Создатели мюзикла «Мечтатели» - Crocus Production и Жара Live.



Организаторы шоу решили, что такой сюжет сможет вдохновить детей, оказавшихся в непростых жизненных обстоятельствах и пригласили на премьеру подопечных благотворительных фондов.

Спектакль «Мечтатели» будет идти в Vegas City Hall до 28 марта.

