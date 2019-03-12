Эмин, Хилькевич и другие звезды сходили на премьеру детского мюзикла

Среди мультимедийных декораций разворачивается история нескольких героев, чьи мечты никак не вписываются в обычную жизнь. Профессор-злодей предлагает им отказаться от своих мечтаний, ведь он коллекционирует чужие несбывшиеся желания, чтобы получить власть над людьми.
В шоу задействованы уже известные московским любителям мюзиклов Антон Деров, Евгения Василенко, Игорь Портной, Ксения Россомахина, Евгений Василенко и совсем юные актеры. Музыку написал Александр Еловских. Хореограф шоу - Сергей Мандрик, художественный руководитель балета Street Jazz. Режиссером спектакля стала Наталья Рослан. Создатели мюзикла «Мечтатели» - Crocus Production и Жара Live.
Организаторы шоу решили, что такой сюжет сможет вдохновить детей, оказавшихся в непростых жизненных обстоятельствах и пригласили на премьеру подопечных благотворительных фондов.
Спектакль «Мечтатели» будет идти в Vegas City Hall до 28 марта.