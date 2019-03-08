Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Марина Зудина и другие звезды на премьере сериала «Мертвое озеро»

7 марта в баре Omega Rooftop на верхнем этаже универмага «Цветной» состоялась закрытая премьера работы Романа Прыгунова «Мертвое озеро». На мероприятии присутствовали актеры сериала — Надежда Михалкова, Евгений Цыганов, Павел Табаков, а поддержать их пришли Марина Зудина, Юлия Снигирь и другие знаменитости.

Команда сериала «Мертвое озеро»

Вчера состоялась премьера «Мертвого озера» — сериала Романа Прыгунова, который будет доступен с 14 марта на платформе ТНТ-PREMIER. Мероприятие прошло в универмаге «Цветной».



На премьеру пришли актеры, снявшиеся в «Мертвом озере», и те, кто хотел их поддержать: Надежда Михалкова, Павел Табаков с мамой Мариной Зудиной, Юлия Снигирь, Анна Александрова с дочерью, Юрий Быков, Дарья Клюкина и другие российские знаменитости.



Кульминацией вечера стало выступление Евгения Цыганова в составе группы «Пока прет». Одетый в желтую олимпийку и кепку он зажег на сцене, подарив присутствующим незабываемые эмоции.

Сюжет «Мертвого озера» разворачивается вокруг столичного детектива Максима Покровского, который прилетает в северный Чангадан, чтобы раскрыть убийство дочери миллиардера — владельца урановых рудников. По словам создателей сериала, это первая подобная работа в стиле нуар на русском языке.