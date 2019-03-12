Филипп Киркоров, Жасмин, Эмин Агаларов с супругой и другие звезды узнали, кто поборется за премию «Жара Awards-2019»

11 марта в ресторане Lesnoy состоялась препати премии «Жара Awards». Артисты не только узнали все о предстоящей церемонии награждения, но и устроили мини-концерт.

Эмин Агаларов, Сергей Кожевников и Григорий Лепс

Не так давно в столице распахнул свои двери самый большой фуд-молл «Депо». 11 марта на его территории состоялось двойное мероприятие: открытие нового ресторана Эмина Агаларова и Григория Лепса Lesnoy и ставшая традиционной препати премии «Жара Awards». Сама церемония награждения пройдет 5 апреля в «Крокус Сити Холле».



В этот вечер в заведении было не протолкнуться: гости оценивали «лесной» интерьер, пробовали блюда авторской кухни и танцевали под диджейский сет.

Узнать, кто же поборется за награду «самой честной премии» и в каких номинациях, пришли Жасмин, Филипп Киркоров, солисты группы Artik & Asti, Джиган, Виктория Дайнеко, Согдиана и многие другие звезды.

Ведущими препати стали Яна Кошкина и Константин Тарасюк. Они-то и объявили со сцены номинации, которых в этом году тринадцать: «Лучшая певица», «Лучший певец», «Лучшая коллаборация», «Лучшая песня», «Лучший клип», «Лучший альбом», «Лучшее шоу», «Артист года», «Лучший дуэт» и специальные номинации «Digital-проект года», «Ты просто cosmo», «Хит года», «Прорыв года».

После официальной части и приветственного слова организаторов премии Эмина Агаларова, Григория Лепса и Сергея Кожевникова наступила развлекательная часть — многие артисты исполнили со сцены свои хиты, а их коллеги и друзья выбрались на танцпол.