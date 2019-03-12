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Анджелина Джоли поразила выходом в платье с открытой спиной

В последнее время Анджелина Джоли перестала выходить на красные дорожки. Звезды не было ни на «Золотом глобусе», ни на «Оскаре». Светский камбэк 43-летней актрисы случился на премьере нового фильма Тима Бертона, куда она пришла вместе с детьми. 
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11 марта в Лос-Анджелесе состоялась долгожданная премьера — режиссер Тим Бертон представил фильм «Дамбо» о приключениях любимого всеми слоненка с большими ушами. Многие из приглашенных в этот вечер гостей появились на красной дорожке с детьми. Дольше всех фотографировали Анджелину Джоли и ее наследников — 14-летнюю Захару, 12-летнюю Шайло и 10-летних близнецов Вивьен и Нокса. 

43-летняя актриса выглядела просто прекрасно! Стилисты подобрали для голливудской дивы длинное платье Atelier Versace с красивым лифом. Образ завершили небольшие бриллиантовые серьги и непривычный для Энджи красный маникюр.

Хотим отметить и образ 14-летней Захары. Некоторое время назад мы писали о том, что девушка начала носить вещи в мужском стиле, но, похоже, любовь к красивым платьям взяла вверх. 

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12 марта 2019
Текст Алена Петровская
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Хелен Миррен, Тэнди Ньютон, Тэнди Ньютон

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13 комментариев Добавить комментарий
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  • Ой, блин!

  • 5 это точно не Колин Ферт.

  • Платье как платье. Перед лифа не понимаю, с таким кроем всегда как будто грудь до пупа провисла. Дени де Вито душка, обожаю его добрые глаза!)))

  • Спина некрасивая

  • Гость

    Платье как платье. Перед лифа не понимаю, с таким кроем всегда как будто грудь до пупа провисла. Дени де Вито душка, обожаю его добрые глаза!)))

    так у нее силикон вся грудь свою полностью удалила, вот и стоит торчком

  • Вот платье как раз простое и красивое, и грудь на месте, но Энджи сдала, сдала. И все равно после нее следующие лица выглядят скучно и пресно.

  • Джоли красивая, статная женщина с запоминающейся внешностью. Таких мало... И таких не любят! Сейчас нальют в комментах, что всё в ней не так!

  • Гость

    Джоли красивая, статная женщина с запоминающейся внешностью. Таких мало... И таких не любят! Сейчас нальют в комментах, что всё в ней не так!

    А зачем хвалить, если не за что? Только не надо про зависть, Джоли была хороша десять лет назад. А сейчас я бы не хотела иметь такую фигуру, лицо и семью (вернее, то что от нее осталось).

  • Гость

    Джоли красивая, статная женщина с запоминающейся внешностью. Таких мало... И таких не любят! Сейчас нальют в комментах, что всё в ней не так!

    Лицо у нее действительно очень красивое, тут нечего спорить, а вот фигура с каждым годом становится жуткой. Сильная худоба делает ее старой и уродливой, по спасает только лицо, это сильно видно в фильме "Турист", где тело прикрыли красивой одеждой, а на руки одели перчатки, оставили только лицо и казалось, что она невероятная роковая красавица.

  • Ева Грин - ужас! Надеюсь, просто неудачный ракурс.

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