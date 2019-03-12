Анджелина Джоли поразила выходом в платье с открытой спиной

В последнее время Анджелина Джоли перестала выходить на красные дорожки. Звезды не было ни на «Золотом глобусе», ни на «Оскаре». Светский камбэк 43-летней актрисы случился на премьере нового фильма Тима Бертона, куда она пришла вместе с детьми.







11 марта в Лос-Анджелесе состоялась долгожданная премьера — режиссер Тим Бертон представил фильм «Дамбо» о приключениях любимого всеми слоненка с большими ушами. Многие из приглашенных в этот вечер гостей появились на красной дорожке с детьми. Дольше всех фотографировали Анджелину Джоли и ее наследников — 14-летнюю Захару, 12-летнюю Шайло и 10-летних близнецов Вивьен и Нокса.

43-летняя актриса выглядела просто прекрасно! Стилисты подобрали для голливудской дивы длинное платье Atelier Versace с красивым лифом. Образ завершили небольшие бриллиантовые серьги и непривычный для Энджи красный маникюр.



Хотим отметить и образ 14-летней Захары. Некоторое время назад мы писали о том, что девушка начала носить вещи в мужском стиле, но, похоже, любовь к красивым платьям взяла вверх.