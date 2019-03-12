Альбина Джанабаева, Айза Анохина и Рената Литвинова отметили 15-летие «Весны»

Этой весной российские звезды возвращаются к классике и, словно сговорившись, выходят в свет в бежевых пальто. На вечеринке в одном из столичных универмагов в таких были замечены Альбина Джанабаева, Айза Анохина, Ингрид Олеринская и многие другие.

Альбина Джанабаева

На днях один из главных столичных универмагов — ТЦ «Весна» — отметил свое 15-летие. Именно здесь всегда можно встретить Ренату Литвинову, Альбину Джанабаеву и Марусю Фомину. Они и многие другие знаменитости не смогли пропустить день рождения любимого магазина.

Среди гостей была замечена и Ксения Собчак — самая обсуждаемая персона последней недели. 37-летняя знаменитость, за пару дней до мероприятия официально подтвердившая расставание с супругом Максимом Виторганом, выглядела счастливой и охотно позировала фотографам в белом фартуке и с баранками на шее — модная вечеринка совпала с последним днем Масленицы.