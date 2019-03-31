«Ника-2019»: Алена Хмельницкая, Ирина Горбачева и другие актрисы порадовались триумфу фильма Кирилла Серебренникова «Лето»

30 марта в театре «Русская песня» прошла XXXII торжественная церемония вручения кинематографической премии «Ника». О гостях и лауреатах читайте в нашем репортаже.

Светлана Устинова и Илья Стюарт

В столице пора кинопремий. 30 марта в театре «Русская песня» были вручены награды лауреатам премии «Ника». В этом году торжественная церемония прошла уже в 32-й раз.



Мероприятие посетили Ирина Горбачева, Светлана Устинова и Илья Стюарт, Елизавета Арзамасова, Алена Хмельницкая, Сергей Гармаш, Максим Дунаевский с новой возлюбленной и другие артисты.

Ирина Горбачева

По традиции в этот вечер были вручены награды не только в основных категориях. Так, лауреатом специальной номинации «Честь и достоинство» имени Эльдара Рязанова стал режиссер Отар Иоселиани. Награду «За вклад в кинематографические науки, критику и образование» вручили кинокритику, кандидату искусствоведения Ирине Ивановне Рубановой. А специальный приз «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа» ушел фильму «Домашний арест» Петра Буслова и Семена Слепакова.



Если говорить об основных номинациях, то триумфатором вечера стала картина Кирилла Серебренникова «Лето». Фильм был номинирован в 12 категориях, и в четырех из них стал лауреатом. Что касается главной награды, то лучшим фильмом была признана драма «Война Анны».

Алика Смехова

С полным списком лауреатов премии вы можете ознакомиться ниже:



Лучший игровой фильм — «Война Анны»



Лучший фильм стран СНГ, Грузии и Балтии — «Хрусталь» (Белоруссия)



Лучший неигровой фильм — «Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени»



Лучший анимационный фильм — «Знаешь, мама, где я был?»



Лучшая режиссерская работа — Кирилл Серебренников, «Лето»



Лучшая сценарная работа — Авдотья Смирнова, Анна Пармас, Павел Басинский, «История одного назначения»



Лучшая мужская роль — Алексей Серебряков («Ван Гоги»), Евгений Цыганов («Человек, который удивил всех»)



Лучшая женская роль — Марта Козлова («Война Анны»)



Открытие года — Рома Зверь, «Лето»



Лучшая мужская роль второго плана — Юрий Кузнецов, «Человек, который удивил всех»



Лучшая женская роль второго плана — Елена Коренева, «Ван Гоги»





Лучшая операторская работа — Юрий Клименко, «Ван Гоги»



Лучшая работа режиссера монтажа — Юрий Карих, «Лето»



Лучшая музыка к фильму — Леонид Десятников, Алексей Сергунин, «Ван Гоги»



Лучшая работа звукорежиссера — Борис Войт, «Лето»



Лучшая работа художника — Елена Окопная, «Довлатов»



Лучшая работа художника по костюмам — Татьяна Патрахальцева, «История одного назначения»