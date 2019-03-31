«Ника-2019»: Алена Хмельницкая, Ирина Горбачева и другие актрисы порадовались триумфу фильма Кирилла Серебренникова «Лето»

В столице пора кинопремий. 30 марта в театре «Русская песня» были вручены награды лауреатам премии «Ника». В этом году торжественная церемония прошла уже в 32-й раз.
Мероприятие посетили Ирина Горбачева, Светлана Устинова и Илья Стюарт, Елизавета Арзамасова, Алена Хмельницкая, Сергей Гармаш, Максим Дунаевский с новой возлюбленной и другие артисты.
По традиции в этот вечер были вручены награды не только в основных категориях. Так, лауреатом специальной номинации «Честь и достоинство» имени Эльдара Рязанова стал режиссер Отар Иоселиани. Награду «За вклад в кинематографические науки, критику и образование» вручили кинокритику, кандидату искусствоведения Ирине Ивановне Рубановой. А специальный приз «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа» ушел фильму «Домашний арест» Петра Буслова и Семена Слепакова.
Если говорить об основных номинациях, то триумфатором вечера стала картина Кирилла Серебренникова «Лето». Фильм был номинирован в 12 категориях, и в четырех из них стал лауреатом. Что касается главной награды, то лучшим фильмом была признана драма «Война Анны».
С полным списком лауреатов премии вы можете ознакомиться ниже:
Лучший игровой фильм — «Война Анны»
Лучший фильм стран СНГ, Грузии и Балтии — «Хрусталь» (Белоруссия)
Лучший неигровой фильм — «Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени»
Лучший анимационный фильм — «Знаешь, мама, где я был?»
Лучшая режиссерская работа — Кирилл Серебренников, «Лето»
Лучшая сценарная работа — Авдотья Смирнова, Анна Пармас, Павел Басинский, «История одного назначения»
Лучшая мужская роль — Алексей Серебряков («Ван Гоги»), Евгений Цыганов («Человек, который удивил всех»)
Лучшая женская роль — Марта Козлова («Война Анны»)
Открытие года — Рома Зверь, «Лето»
Лучшая мужская роль второго плана — Юрий Кузнецов, «Человек, который удивил всех»
Лучшая женская роль второго плана — Елена Коренева, «Ван Гоги»
Лучшая операторская работа — Юрий Клименко, «Ван Гоги»
Лучшая работа режиссера монтажа — Юрий Карих, «Лето»
Лучшая музыка к фильму — Леонид Десятников, Алексей Сергунин, «Ван Гоги»
Лучшая работа звукорежиссера — Борис Войт, «Лето»
Лучшая работа художника — Елена Окопная, «Довлатов»
Лучшая работа художника по костюмам — Татьяна Патрахальцева, «История одного назначения»