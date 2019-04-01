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Анастасия Меськова, MBand, Анастасия Докучаева и другие селебрити на вечеринке Jameson Irishhood 2019

30 марта в Москве прошла вечеринка Jameson Irishhood в честь Дня святого Патрика. Ежегодное ирландское торжество посетили Анастасия Меськова, Люся Чеботина, Леша Банкес и другие селебы.
Группа MBand
Группа MBand

Ирландское везение, смешанное с азиатскими традициями, — запоминающийся микс, не правда ли? Именно в таком формате 30 марта прошла очередная вечеринка Jameson Irishhood в честь Дня святого Патрика. В этот раз торжество соединилось с жизнерадостной атмосферой еще одного международного поп-символа – чайнатауна.

Под музыку лондонского диджея Ikonika и продюсера Cadenza звездные гости испытали удачу в игровых зонах бара и потратили всю местную валюту на подарки друзьям.

Среди посетивших вечеринку оказались солисты группы Mband Анатолий Цой, Артем Пиндюра и Никита Киоссе, а также Константин Андрикопулос с женой Ольгой, Анастасия Докучаева, Анастасия Меськова и другие российские знаменитости. Все гости насладились активностями, испытали удачу и оценили атмосферу Дня святого Патрика.

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01 апреля 2019
Текст Екатерина Авдеева

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