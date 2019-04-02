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Юлия Савичева, Илья Бачурин, Лиза Арзамасова и другие звезды посетили показ Lakbi

1 апреля в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia состоялся показ Lakbi. Из первого ряда коллекцию оценили Лиза Арзамасова, Юлия Савичева и другие знаменитости.
Ирина Йовович, Илья Бачурин, Полина Аскери, Екатерина Одинцова, Анна Чурина
Ирина Йовович, Илья Бачурин, Полина Аскери, Екатерина Одинцова, Анна Чурина

Третий день Mercedes-Benz Fashion Week Russia подошел к концу. Состоялось немало показов, и одним из самых ярких стало шоу бренда Lakbi. 

В «Манеже» в этот вечер собрались многие звезды. Так, на первых рядах были замечены Екатерина Одинцова, Ая (группа «Город 312»), Анастасия Денисова, Лиза Арзамасова, Татьяна Котова, Мария Шалаева и другие звезды. 

Коллекция осень-зима 2019/20 была выдержана в природных оттенках: коричневом, зеленом, бежевом, рыжем. Каждый наряд, как и всегда у марки, поражал своей элегантностью, утонченностью и женственностью. На этот раз было представлено около 40 моделей одежды: повседневной, деловой, вечерней, верхней, а также одежды для спорта и отдыха.

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02 апреля 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru
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Анна Горшкова, Мария Шалаева, Мария Шалаева, Лариса Вербицкая, Лариса Вербицкая

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Гость 2019-03-31 02:05:00
308
Алдонин настоящий мужчина! Очень приятный, культурный и тактичный. Пару раз поставил Малахова на место, он аж заикаться начал. Все четко и по делу сказал. Все равно какое-то мутное дело, при каких обстоятельствах появилась эта расписка и с чего вдруг Началова отписала половину имущества.
Евгений Алдонин вспомнил, как Юлия Началова ушла к Александру Фролову, а затем переписала на него полквартиры, купленной для дочери
495 Комментариев
Гость 2019-03-30 14:20:00
161
Не, ну любят тут заголовками сбивать с панталыку. Правильно она говорит. Это ее жизнь и ей решать. А вообще сколько бестактности в таких допросах с пристрастием. Кто знает, что у человека внутри. Может всё ок, а может она очень сама переживает, только не хочет вываливать личное как некоторые. Достойно себя ведёт, в общем. Когда уже мужчин будут считать дефективными за то что они не стали отцами?
64-летняя Лайма Вайкуле заговорила о суррогатном материнстве
45 Комментариев
Гость 2019-03-29 15:38:00
132
[quote="Гость" message_id="4656675"]Я к своим детям и близко не допущу участников дома-2. Пусть репутацию бережет, тогда и кресника увидит. Чему она его научит, ноги на фото раздвигать? По тусовкам ходить?[/quote] А ведущий передачи "На самом деле" чему может ребенка научить? Я понимаю, Орлова вас бесит, но логику тоже иногда включать надо.
Ольга Орлова призналась, что ей не разрешают видеться с крестником — сыном Жанны Фриске Платоном
61 Комментариев





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