Юлия Савичева, Илья Бачурин, Лиза Арзамасова и другие звезды посетили показ Lakbi

1 апреля в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia состоялся показ Lakbi. Из первого ряда коллекцию оценили Лиза Арзамасова, Юлия Савичева и другие знаменитости.

Ирина Йовович, Илья Бачурин, Полина Аскери, Екатерина Одинцова, Анна Чурина

Третий день Mercedes-Benz Fashion Week Russia подошел к концу. Состоялось немало показов, и одним из самых ярких стало шоу бренда Lakbi.



В «Манеже» в этот вечер собрались многие звезды. Так, на первых рядах были замечены Екатерина Одинцова, Ая (группа «Город 312»), Анастасия Денисова, Лиза Арзамасова, Татьяна Котова, Мария Шалаева и другие звезды.

Коллекция осень-зима 2019/20 была выдержана в природных оттенках: коричневом, зеленом, бежевом, рыжем. Каждый наряд, как и всегда у марки, поражал своей элегантностью, утонченностью и женственностью. На этот раз было представлено около 40 моделей одежды: повседневной, деловой, вечерней, верхней, а также одежды для спорта и отдыха.