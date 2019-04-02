Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Neon Collection: Ксения Собчак, Юлия Барановская и другие звезды оценили коллекцию Беллы Потемкиной

1 апреля в «Манеже» состоялся показ Беллы Потемкиной. Поддержать дизайнера пришли Екатерина Одинцова, Ксения Собчак и другие селебрити.
Белла Потемкина
Белла Потемкина

Вот уже который год ни одна Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia не обходится без показа Беллы Потемкиной и ее бренда. 2019-й не стал исключением: 1 апреля дизайнер представила на суд зрителей Neon Collection.

Показ Neon Collection
Показ Neon Collection

В зале «Манежа», где проходило шоу, невозможно было протолкнуться: буквально каждый сантиметр был занят зрителями. Оценить коллекцию пришли Юлия Барановская, Екатерина Одинцова и Мария Лемешева. Однако в центре внимания оказалась Ксения Собчак, впервые посетившая показ Потемкиной.

Фэшн-шоу Беллы как всегда было выше всяких похвал. Каждый неоновый наряд присутствующие встречали аплодисментами. В коллекции хорошо прослеживался почерк Потемкиной: кружево, принты, внимание к аксессуарам. 

Перейти к обсуждению


02 апреля 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-03-31 02:05:00
308
Алдонин настоящий мужчина! Очень приятный, культурный и тактичный. Пару раз поставил Малахова на место, он аж заикаться начал. Все четко и по делу сказал. Все равно какое-то мутное дело, при каких обстоятельствах появилась эта расписка и с чего вдруг Началова отписала половину имущества.
Евгений Алдонин вспомнил, как Юлия Началова ушла к Александру Фролову, а затем переписала на него полквартиры, купленной для дочери
495 Комментариев
Гость 2019-03-30 14:20:00
161
Не, ну любят тут заголовками сбивать с панталыку. Правильно она говорит. Это ее жизнь и ей решать. А вообще сколько бестактности в таких допросах с пристрастием. Кто знает, что у человека внутри. Может всё ок, а может она очень сама переживает, только не хочет вываливать личное как некоторые. Достойно себя ведёт, в общем. Когда уже мужчин будут считать дефективными за то что они не стали отцами?
64-летняя Лайма Вайкуле заговорила о суррогатном материнстве
45 Комментариев
Гость 2019-03-29 15:38:00
132
[quote="Гость" message_id="4656675"]Я к своим детям и близко не допущу участников дома-2. Пусть репутацию бережет, тогда и кресника увидит. Чему она его научит, ноги на фото раздвигать? По тусовкам ходить?[/quote] А ведущий передачи "На самом деле" чему может ребенка научить? Я понимаю, Орлова вас бесит, но логику тоже иногда включать надо.
Ольга Орлова призналась, что ей не разрешают видеться с крестником — сыном Жанны Фриске Платоном
61 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.