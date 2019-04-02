Neon Collection: Ксения Собчак, Юлия Барановская и другие звезды оценили коллекцию Беллы Потемкиной

1 апреля в «Манеже» состоялся показ Беллы Потемкиной. Поддержать дизайнера пришли Екатерина Одинцова, Ксения Собчак и другие селебрити.

Белла Потемкина

Вот уже который год ни одна Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia не обходится без показа Беллы Потемкиной и ее бренда. 2019-й не стал исключением: 1 апреля дизайнер представила на суд зрителей Neon Collection.

Показ Neon Collection

В зале «Манежа», где проходило шоу, невозможно было протолкнуться: буквально каждый сантиметр был занят зрителями. Оценить коллекцию пришли Юлия Барановская, Екатерина Одинцова и Мария Лемешева. Однако в центре внимания оказалась Ксения Собчак, впервые посетившая показ Потемкиной.

Фэшн-шоу Беллы как всегда было выше всяких похвал. Каждый неоновый наряд присутствующие встречали аплодисментами. В коллекции хорошо прослеживался почерк Потемкиной: кружево, принты, внимание к аксессуарам.