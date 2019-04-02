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Ляйсан Утяшева, Алла Михеева, Клава Кока и другие звезды вышли на подиум в нарядах юных дизайнеров

1 апреля в «Манеже» состоялся показ по итогам всероссийского конкурса «Дай пять! Дизайнер будущего». На подиум вышли более 20 российских звезд.
Лина Арифулина с финалистами конкурса «Дай пять! Дизайнер будущего»
Лина Арифулина с финалистами конкурса «Дай пять! Дизайнер будущего»

В этом году Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia удивила необычным показом. 1 апреля состоялось фэшн-шоу по итогам всероссийского конкурса «Дай пять! Дизайнер будущего», который является частью ежегодной Национальной телевизионной премии «Дай пять!».

На состязание было прислано более двух тысяч заявок, но в финал вышел лишь 21 участник. Ребята работали под руководством творческой группы во главе с Игорем Гуляевым. 

Игорь Гуляев
Игорь Гуляев

Наряды конкурсантов в этот вечер демонстрировали не обычные модели, а звезды российского шоу-бизнеса и кинематографа. Так, на подиум вышли Ляйсан Утяшева, Алла Михеева, Наталья Подольская, Анна Снаткина, Ирина Тонева и многие другие. 

Гостями модного шоу стали Эвелина Бледанс, Илья Бачурин, Юрий Титов, Анастасия Макаревич, Антон Зацепин и другие селебрити. 

После показа был назван лучший дизайнер, который получил приз премии «Дай пять!» — огромную золотую шоколадку. Им стала Екатерина Бородовская из Ульяновска. Девушка создала необычное платье по мотивам сказки о золотой рыбке для певицы Маргариты Позоян. К слову, все звездные участники показа оставили наряды себе. А для ребят это, конечно, лучшая оценка и награда.  

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02 апреля 2019
Текст Дарья Сеничкина
Теги

Ирина Ортман, Ирина Ортман, Ирина Ортман, Ирина Ортман, Ирина Ортман, Ирина Ортман, Ирина Ортман, Наталья Подольская

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Гость 2019-03-31 02:05:00
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Алдонин настоящий мужчина! Очень приятный, культурный и тактичный. Пару раз поставил Малахова на место, он аж заикаться начал. Все четко и по делу сказал. Все равно какое-то мутное дело, при каких обстоятельствах появилась эта расписка и с чего вдруг Началова отписала половину имущества.
Евгений Алдонин вспомнил, как Юлия Началова ушла к Александру Фролову, а затем переписала на него полквартиры, купленной для дочери
743 Комментариев
Гость 2019-03-30 14:20:00
163
Не, ну любят тут заголовками сбивать с панталыку. Правильно она говорит. Это ее жизнь и ей решать. А вообще сколько бестактности в таких допросах с пристрастием. Кто знает, что у человека внутри. Может всё ок, а может она очень сама переживает, только не хочет вываливать личное как некоторые. Достойно себя ведёт, в общем. Когда уже мужчин будут считать дефективными за то что они не стали отцами?
64-летняя Лайма Вайкуле заговорила о суррогатном материнстве
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Гость 2019-04-01 16:32:00
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Че к чему, причём здесь твои трое детей, которых ты «сама рожала»? Зачем вообще комментировать жизнь Савельевой в прессе? Эта Кожевникова какая-то не умная😐
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