Ляйсан Утяшева, Алла Михеева, Клава Кока и другие звезды вышли на подиум в нарядах юных дизайнеров

1 апреля в «Манеже» состоялся показ по итогам всероссийского конкурса «Дай пять! Дизайнер будущего». На подиум вышли более 20 российских звезд.

Лина Арифулина с финалистами конкурса «Дай пять! Дизайнер будущего»

В этом году Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia удивила необычным показом. 1 апреля состоялось фэшн-шоу по итогам всероссийского конкурса «Дай пять! Дизайнер будущего», который является частью ежегодной Национальной телевизионной премии «Дай пять!».



На состязание было прислано более двух тысяч заявок, но в финал вышел лишь 21 участник. Ребята работали под руководством творческой группы во главе с Игорем Гуляевым.

Игорь Гуляев

Наряды конкурсантов в этот вечер демонстрировали не обычные модели, а звезды российского шоу-бизнеса и кинематографа. Так, на подиум вышли Ляйсан Утяшева, Алла Михеева, Наталья Подольская, Анна Снаткина, Ирина Тонева и многие другие.



Гостями модного шоу стали Эвелина Бледанс, Илья Бачурин, Юрий Титов, Анастасия Макаревич, Антон Зацепин и другие селебрити.

После показа был назван лучший дизайнер, который получил приз премии «Дай пять!» — огромную золотую шоколадку. Им стала Екатерина Бородовская из Ульяновска. Девушка создала необычное платье по мотивам сказки о золотой рыбке для певицы Маргариты Позоян. К слову, все звездные участники показа оставили наряды себе. А для ребят это, конечно, лучшая оценка и награда.