Ляйсан Утяшева, Наталья Бардо, Мария Мельникова и другие модницы на показе Ruban

2 апреля в пространстве на пятом этаже ЦУМа состоялся показ осенне-зимней коллекции Ruban. Фэшн-шоу посетили Юлианна Караулова, Эвелина Хромченко, Ляйсан Утяшева и другие звезды.

Юля и Алиса Рубан

Бренд Ruban существует уже девять лет. Алиса и Юля Рубан всегда делали ставку на кропотливую работу, внимание к деталям. Именно это и стало вдохновением для дизайнеров при создании новой коллекции сезона осень-зима 2019/20.



Показ прошел 2 апреля в ЦУМе в рамках расписания Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Важный для бренда вечер разделили Сабина Ахмедова, Ляйсан Утяшева, Наталья Бардо, Ксения Сухинова, Алена Долецкая, Эвелина Хромченко и другие звезды.

Дизайнеры выпустили на подиум моделей не только в основных образах, но и в макетах тех вещей, которые были представлены в показе. Бязевые, с техническими надписями — они стали напоминанием о том, что за каждым изделием стоит множество этапов работы. Символичным моментом фэшн-шоу стал выход на подиум подрастающего поколения — дочки Алисы Петры.