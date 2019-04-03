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Ляйсан Утяшева, Наталья Бардо, Мария Мельникова и другие модницы на показе Ruban

2 апреля в пространстве на пятом этаже ЦУМа состоялся показ осенне-зимней коллекции Ruban. Фэшн-шоу посетили Юлианна Караулова, Эвелина Хромченко, Ляйсан Утяшева и другие звезды. 
Юлия и Алиса Рубан
Юля и Алиса Рубан

Бренд Ruban существует уже девять лет. Алиса и Юля Рубан всегда делали ставку на кропотливую работу, внимание к деталям. Именно это и стало вдохновением для дизайнеров при создании новой коллекции сезона осень-зима 2019/20. 

Показ прошел 2 апреля в ЦУМе в рамках расписания Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Важный для бренда вечер разделили Сабина Ахмедова, Ляйсан Утяшева, Наталья Бардо, Ксения Сухинова, Алена Долецкая, Эвелина Хромченко и другие звезды.  

Дизайнеры выпустили на подиум моделей не только в основных образах, но и в макетах тех вещей, которые были представлены в показе. Бязевые, с техническими надписями — они стали напоминанием о том, что за каждым изделием стоит множество этапов работы. Символичным моментом фэшн-шоу стал выход на подиум подрастающего поколения — дочки Алисы Петры. 

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03 апреля 2019
Текст Дарья Сеничкина
Теги

Ксения Сухинова, Иляна Эрднеева, Расим Акперов, Юлия Прудько, Игорь Чапурин

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Столько чёрного как будто не на показ пришли, а на поминки

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