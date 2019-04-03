Показ Alexander Arutyunov: Дарья Мороз вышла на подиум, а Ксения Собчак заняла место в первом ряду

2 апреля в рамках Недели MBFW в здании Музея моды в Гостином дворе при поддержке Министерства культуры города Москвы состоялся показ Александра Арутюнова. Гостям была представлена коллекция сезона осень-весна 2019/20.

Показ Alexander Arutyunov

Новая коллекция Александра выглядит так, будто она вдохновлена фантастическими фильмами про космос и покорителей вселенной. Среди новинок были представлены кожаные сарафаны, широкополые шляпы, а также шерстяные костюмы, украшенные брошами в виде планет.

Космос — это современный тренд. Поэтому, если в вашем гардеробе еще нет одежды с принтом в виде ракеты или объемных серебристых аксессуаров, пришло время это исправить. Дизайнер экспериментирует с «космическими» принтами, формами и тканями и делает это очень свежо и оригинально — например, создавая экстра-длинные ботфорты цвета металлик, которые явно станут must have в новом сезоне.

Дарья Мороз

Гостей на показе новой коллекции было так много, что некоторым пришлось разместиться на балконе зала. В то время как модели дефилировали по подиуму, в центре зала на кларнете играл музыкант. Главной звездой показа стала актриса Дарья Мороз, которая вышла на подиум вместе с моделями и завершила шоу.

Среди гостей показа были Ксения Собчак, Мария Федорова, Дарья Мороз, Владислав Лисовец, Эвелина Хромченко, Екатерина Варнава, Лаура Джугелия, Митя Фомин, Мари Коберидзе, Анна Макарова, Миранда Шелия, Милана Королева, Илья Бачурин и многие другие известные люди.