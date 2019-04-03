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Показ Alexander Arutyunov: Дарья Мороз вышла на подиум, а Ксения Собчак заняла место в первом ряду

2 апреля в рамках Недели MBFW в здании Музея моды в Гостином дворе при поддержке Министерства культуры города Москвы состоялся показ Александра Арутюнова. Гостям была представлена коллекция сезона осень-весна 2019/20. 
Показ Alexander Arutyunov
Показ Alexander Arutyunov

Новая коллекция Александра выглядит так, будто она вдохновлена фантастическими фильмами про космос и покорителей вселенной. Среди новинок были представлены кожаные сарафаны, широкополые шляпы, а также шерстяные костюмы, украшенные брошами в виде планет.

Космос — это современный тренд. Поэтому, если в вашем гардеробе еще нет одежды с принтом в виде ракеты или объемных серебристых аксессуаров, пришло время это исправить. Дизайнер экспериментирует с «космическими» принтами, формами и тканями и делает это очень свежо и оригинально — например, создавая экстра-длинные ботфорты цвета металлик, которые явно станут must have в новом сезоне.

Дарья Мороз
Дарья Мороз

Гостей на показе новой коллекции было так много, что некоторым пришлось разместиться на балконе зала. В то время как модели дефилировали по подиуму, в центре зала на кларнете играл музыкант. Главной звездой показа стала актриса Дарья Мороз, которая вышла на подиум вместе с моделями и завершила шоу.

Среди гостей показа были Ксения Собчак, Мария Федорова, Дарья Мороз, Владислав Лисовец, Эвелина Хромченко, Екатерина Варнава, Лаура Джугелия, Митя Фомин, Мари Коберидзе, Анна Макарова, Миранда Шелия, Милана Королева, Илья Бачурин и многие другие известные люди.

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03 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Пресс-служба
Теги

Милана Королева, Милана Королева, Расим Акперов, Митя Фомин, Александр Арутюнов, Дарья Мороз, Дарья Мороз

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Гость 2019-03-31 02:05:00
351
Алдонин настоящий мужчина! Очень приятный, культурный и тактичный. Пару раз поставил Малахова на место, он аж заикаться начал. Все четко и по делу сказал. Все равно какое-то мутное дело, при каких обстоятельствах появилась эта расписка и с чего вдруг Началова отписала половину имущества.
Евгений Алдонин вспомнил, как Юлия Началова ушла к Александру Фролову, а затем переписала на него полквартиры, купленной для дочери
743 Комментариев
Гость 2019-03-30 14:20:00
163
Не, ну любят тут заголовками сбивать с панталыку. Правильно она говорит. Это ее жизнь и ей решать. А вообще сколько бестактности в таких допросах с пристрастием. Кто знает, что у человека внутри. Может всё ок, а может она очень сама переживает, только не хочет вываливать личное как некоторые. Достойно себя ведёт, в общем. Когда уже мужчин будут считать дефективными за то что они не стали отцами?
64-летняя Лайма Вайкуле заговорила о суррогатном материнстве
47 Комментариев
Гость 2019-04-01 16:32:00
120
Че к чему, причём здесь твои трое детей, которых ты «сама рожала»? Зачем вообще комментировать жизнь Савельевой в прессе? Эта Кожевникова какая-то не умная😐
Мария Кожевникова прокомментировала новости о том, что Саша Савельева родила сына
17 Комментариев





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