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Тысячи роз и танцы на столе: как прошло открытие бара Анны Седоковой

1 апреля в центре Москвы открылся многофункциональный бар La Story Shop Bar Lab Анны Седоковой. Звездными гостями певицы стали Наталья Рудова, Екатерина Варнава и другие.
Анна Седокова
Анна Седокова

Анна Седокова давно не просто певица, но и бизнесвумен. 1 апреля она в очередной раз подтвердила этот статус: в этот день состоялось открытие уникального заведения La Story Shop Bar Lab. Это многофункциональный бар, в котором можно и выпить, и потанцевать, и приобрести наряды бренда Седоковой. 

Поддержать Анну пришли ее звездные подруги — Ида Галич, Екатерина Варнава, Наталья Рудова, Алена Водонаева, Ольга Орлова, Юлианна Караулова и многие другие. Также на вечеринке присутствовала старшая дочь Седоковой Алина. 

Анна Седокова с дочерью Алиной
Анна Седокова с дочерью Алиной

Анну поздравили не только друзья, но и таинственный (по крайней мере, для нас) поклонник. В разгар вечеринки в бар был доставлен огромный букет алых роз. Прошло какое-то время, и охранник доставил еще один букет — кажется, в два раза больше прежнего. Седокова даже не смогла его поднять! Что тут скажешь, завидуем... 

На открытии бара было по-настоящему жарко. Зажигательный диджей-сет, горячительные напитки и классная атмосфера располагали к веселью и танцам. Первой пустилась в пляс Алена Водонаева. Для этого телеведущая даже взобралась на стол! Идею тут же поддержала хозяйка праздника, а позднее к ним присоединились Ида Галич и Виктория Десятникова.  

Одним словом, открытие La Story Shop Bar Lab было больше похоже не на светское мероприятие, а на вечеринку старых друзей. Все веселились, болтали, фотографировались. Неудивительно, что мероприятие завершилось далеко за полночь, несмотря на то, что это был понедельник.

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03 апреля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Теги

Алена Водонаева, Анатолий Цой, Анатолий Цой, Ольга Орлова, Евгений Бороденко

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Мне почему-то понравилось, атмосфера праздничная и расслабленная.

  • Интересно, она когда-нибудь успокоится и перестанет сама себе слать букеты от "таинтсвенных поклонников"?

  • Неугомонная женщина! Желаю ей удачи)))) Позитивная она

  • У Водонаевой перекошеное лицо какое то. Ну а поведение конечно .....

  • У Водонаевой перекошеное лицо какое то. Ну а поведение конечно .....

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