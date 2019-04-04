Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Елена Летучая на подиуме, Алена Водонаева, Вики Одинцова и другие звезды в зале: как прошел показ Yakubowitch

3 апреля в «Манеже» прошел показ бренда Ольги Якубович. Коллекцию черных нарядов оценили Алена Водонаева, Алина Белькевич, Екатерина Одинцова и другие звезды.
Ольга Якубович
Ольга Якубович

Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве в самом разгаре. 3 апреля состоялся показ коллекции бренда Yakubowitch. Дизайнер марки Ольга Якубович традиционно представила линейку исключительно черных нарядов. 

Фэшн-шоу посетили Алена Водонаева, дочь Анны Седоковой Алина Белькевич, Екатерина Одинцова, Александра Попова, Вики Одинцова, Анастасия Меськова, Инна Жиркова и другие поклонницы бренда.

Алена Водонаева
Алена Водонаева

Открывала и закрывала показ Елена Летучая — давняя подруга Ольги Якубович. Многие образы коллекции гости встречали аплодисментами. Дизайнер представила платья, комбинезоны и костюмы, которые как всегда отличали женственность, утонченность и изящность силуэта. В коллекции также были представлены купальники, накидки, замысловатые аксессуары. 

Продуманная до мелочей линейка нарядов никого не оставила равнодушным, ведь каждая девушка, сидящая в зале, смогла отметить для себя что-то интересное. Ольга Якубович, вышедшая к гостям после показа, прошла по подиуму под громкие аплодисменты и крики «Браво».  

Перейти к обсуждению


04 апреля 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Яна Крайнова

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-03-31 02:05:00
351
Алдонин настоящий мужчина! Очень приятный, культурный и тактичный. Пару раз поставил Малахова на место, он аж заикаться начал. Все четко и по делу сказал. Все равно какое-то мутное дело, при каких обстоятельствах появилась эта расписка и с чего вдруг Началова отписала половину имущества.
Евгений Алдонин вспомнил, как Юлия Началова ушла к Александру Фролову, а затем переписала на него полквартиры, купленной для дочери
743 Комментариев
Гость 2019-03-30 14:20:00
163
Не, ну любят тут заголовками сбивать с панталыку. Правильно она говорит. Это ее жизнь и ей решать. А вообще сколько бестактности в таких допросах с пристрастием. Кто знает, что у человека внутри. Может всё ок, а может она очень сама переживает, только не хочет вываливать личное как некоторые. Достойно себя ведёт, в общем. Когда уже мужчин будут считать дефективными за то что они не стали отцами?
64-летняя Лайма Вайкуле заговорила о суррогатном материнстве
47 Комментариев
Гость 2019-04-01 16:32:00
120
Че к чему, причём здесь твои трое детей, которых ты «сама рожала»? Зачем вообще комментировать жизнь Савельевой в прессе? Эта Кожевникова какая-то не умная😐
Мария Кожевникова прокомментировала новости о том, что Саша Савельева родила сына
17 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.