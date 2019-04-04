Елена Летучая на подиуме, Алена Водонаева, Вики Одинцова и другие звезды в зале: как прошел показ Yakubowitch

3 апреля в «Манеже» прошел показ бренда Ольги Якубович. Коллекцию черных нарядов оценили Алена Водонаева, Алина Белькевич, Екатерина Одинцова и другие звезды.

Ольга Якубович

Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве в самом разгаре. 3 апреля состоялся показ коллекции бренда Yakubowitch. Дизайнер марки Ольга Якубович традиционно представила линейку исключительно черных нарядов.



Фэшн-шоу посетили Алена Водонаева, дочь Анны Седоковой Алина Белькевич, Екатерина Одинцова, Александра Попова, Вики Одинцова, Анастасия Меськова, Инна Жиркова и другие поклонницы бренда.

Алена Водонаева

Открывала и закрывала показ Елена Летучая — давняя подруга Ольги Якубович. Многие образы коллекции гости встречали аплодисментами. Дизайнер представила платья, комбинезоны и костюмы, которые как всегда отличали женственность, утонченность и изящность силуэта. В коллекции также были представлены купальники, накидки, замысловатые аксессуары.

Продуманная до мелочей линейка нарядов никого не оставила равнодушным, ведь каждая девушка, сидящая в зале, смогла отметить для себя что-то интересное. Ольга Якубович, вышедшая к гостям после показа, прошла по подиуму под громкие аплодисменты и крики «Браво».