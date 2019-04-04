Оксана Федорова, Катерина Шпица и другие именитые гости бьюти-корнера Mary Kay на Неделе моды MBFW Russia

С 30 марта по 3 апреля в Москве проходила Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, официальным визажистом которой является Mary Kay. Косметика этого бренда покорила сердца Оксаны Федоровой, Катерины Шпицы, Татьяны Котовой и несколько десятков других российских звезд, многие из которых посетили бьюти-корнер Mary Kay на MBFW.

Филипп Киркоров

Mercedes-Benz Fashion Week Russia — одно из самых ожидаемых событий в столице. Именно на этой Неделе моды можно не только посмотреть на новые коллекции, но и ознакомиться со свежим ассортиментом косметики. За пять дней в «Манеже» — с 30 марта по 3 апреля — десятки дизайнеров представили публике свои новинки, а команда визажистов Mary Kay помогала дополнить образы сотен моделей.

Косметический бренд традиционно установил свой бьюти-корнер, где встречал звездных гостей самых разных фэшн-шоу.

Так, освежить макияж и обновить свои косметички зашли Юлия Савичева, Оксана Федорова, Эвелина Бледанс, Татьяна Котова, Юлия Барановская, Анна Снаткина, Татьяна Волосожар и еще огромное количество других отечественных селебрити. Мужчины также не обошли стороной Mary Kay: о линейке бьюти-средств для сильного пола узнали Филипп Киркоров, Митя Фомин, Илья Бачурин и другие.

Позднее знаменитости с удовольствием делились секретами, которым их научили визажисты Mary Kay. Так, Алиса Гребенщикова смешивает светлый и темный тональные крема для получения идеального оттенка. А Яна Поплавская наносит прозрачный блеск и консилер на помаду любого цвета, что придает дополнительное сияние.