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Оксана Федорова, Катерина Шпица и другие именитые гости бьюти-корнера Mary Kay на Неделе моды MBFW Russia

С 30 марта по 3 апреля в Москве проходила Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, официальным визажистом которой является Mary Kay. Косметика этого бренда покорила сердца Оксаны Федоровой, Катерины Шпицы, Татьяны Котовой и несколько десятков других российских звезд, многие из которых посетили бьюти-корнер Mary Kay на MBFW.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров

Mercedes-Benz Fashion Week Russia — одно из самых ожидаемых событий в столице. Именно на этой Неделе моды можно не только посмотреть на новые коллекции, но и ознакомиться со свежим ассортиментом косметики. За пять дней в «Манеже» — с 30 марта по 3 апреля — десятки дизайнеров представили публике свои новинки, а команда визажистов Mary Kay помогала дополнить образы сотен моделей.

Косметический бренд традиционно установил свой бьюти-корнер, где встречал звездных гостей самых разных фэшн-шоу.

Так, освежить макияж и обновить свои косметички зашли Юлия Савичева, Оксана Федорова, Эвелина Бледанс, Татьяна Котова, Юлия Барановская, Анна Снаткина, Татьяна Волосожар и еще огромное количество других отечественных селебрити. Мужчины также не обошли стороной Mary Kay: о линейке бьюти-средств для сильного пола узнали Филипп Киркоров, Митя Фомин, Илья Бачурин и другие.  

Позднее знаменитости с удовольствием делились секретами, которым их научили визажисты Mary Kay. Так, Алиса Гребенщикова смешивает светлый и темный тональные крема для получения идеального оттенка. А Яна Поплавская наносит прозрачный блеск и консилер на помаду любого цвета, что придает дополнительное сияние.

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04 апреля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Теги

Анна Хохлова, Анна Хохлова, Елена Ищеева, Алиса Гребенщикова, Мария Шалаева, Мария Шалаева, Наталья Лесниковская, Олеся Судзиловская, Теона Дольникова, Теона Дольникова, Ксения Новикова, Юлия Михальчик, Елена Борщева, Анжелика Агурбаш, Анжелика Агурбаш, Митя Фомин, Владимир Левкин, Анна Снаткина, Тутта Ларсен, Лариса Вербицкая, Лариса Вербицкая, Татьяна Волосожар, Юлия Барановская

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