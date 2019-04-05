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Кэти Холмс, Шарлиз Терон, Холли Берри и другие звезды на международной выставке CinemaCon в Лас-Вегасе

С начала этой недели в Лас-Вегасе проходила выставка CinemaCon, гостями которой стали множество звезд. Не пропустили мероприятие даже те, кто обычно не посещает старается как можно реже выходить в свет.
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон

4 апреля в Лас-Вегасе завершилась выставка CinemaCon. Кульминацией череды презентаций и премьер стала церемония награждения одноименной премии, на которую пришли Шарлиз Терон, Оливия Уайлд, Октавия Спенсер и многие другие голливудские знаменитости.

Оливия Уайлд
Оливия Уайлд

Впрочем, не только это мероприятие запомнилось звездным составом приглашенных. Так, в разные дни на выставке побывали Кэти Холмс, Джим Керри, Хелен Миррен, Джессика Честейн, Джейсон Стэтхэм и другие.

Джим Керри
Джим Керри

Самыми частыми (и модными) гостями оказались Шарлиз Терон и Оливия Уайлд. Так, Шарлиз продемонстрировала на красной дорожке два запоминающихся наряда — желтое платье с декольте и эффектный полупрозрачный наряд длины макси. 

Оливия Уайлд сделала ставку на брючные костюмы — блестящий изумрудного оттенка и модель с цветочным принтом. Увидеть образы других звезд с CinemaCon вы можете в галерее к этому материалу.

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05 апреля 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Getty Images
Теги

Мелисса Маккарти, Дайан Китон, Кэти Холмс, Элизабет Бэнкс, Арнольд Шварценеггер, Хелен Миррен, Джейсон Стэтхэм, Дуэйн Джонсон, Холли Берри, Джессика Честейн, Шарлиз Терон, Оливия Уайлд, Ева Лонгория

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