Кэти Холмс, Шарлиз Терон, Холли Берри и другие звезды на международной выставке CinemaCon в Лас-Вегасе

С начала этой недели в Лас-Вегасе проходила выставка CinemaCon, гостями которой стали множество звезд. Не пропустили мероприятие даже те, кто обычно не посещает старается как можно реже выходить в свет.

Шарлиз Терон

4 апреля в Лас-Вегасе завершилась выставка CinemaCon. Кульминацией череды презентаций и премьер стала церемония награждения одноименной премии, на которую пришли Шарлиз Терон, Оливия Уайлд, Октавия Спенсер и многие другие голливудские знаменитости.

Оливия Уайлд

Впрочем, не только это мероприятие запомнилось звездным составом приглашенных. Так, в разные дни на выставке побывали Кэти Холмс, Джим Керри, Хелен Миррен, Джессика Честейн, Джейсон Стэтхэм и другие.

Джим Керри

Самыми частыми (и модными) гостями оказались Шарлиз Терон и Оливия Уайлд. Так, Шарлиз продемонстрировала на красной дорожке два запоминающихся наряда — желтое платье с декольте и эффектный полупрозрачный наряд длины макси.

Оливия Уайлд сделала ставку на брючные костюмы — блестящий изумрудного оттенка и модель с цветочным принтом. Увидеть образы других звезд с CinemaCon вы можете в галерее к этому материалу.