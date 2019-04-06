Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Самые громкие фанаты Ольги Бузовой и посмертная награда Децлу: как прошла музыкальная премия «Жара Awards»

5 апреля в «Крокус Сити Холле» состоялась церемония вручения премии «Жара Awards». Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Григорий Лепс, Слава и другие артисты поборолись за награды.
Анна и Григорий Лепс
Анна и Григорий Лепс

Премия «Жара Awards» была учреждена в прошлом году Сергеем Кожевниковым, Эмином Агаларовым и Григорием Лепсом. Ее главное отличие в том, что голосование происходит прямо во время церемонии награждения, и победителя выбирают артисты. 

5 апреля премия состоялась в «Крокус Сити Холле» уже во второй раз.

Ведущими праздника музыки стали Максим Галкин и Регина Тодоренко. За столиками у сцены собрались Сергей Лазарев, Рита Дакота, Валерия и Иосиф Пригожин, Глюкоза, Ани Лорак, Дима Билан, Яна Рудковская и другие звезды.

Иосиф Пригожин и Валерия
Иосиф Пригожин и Валерия

У красной дорожки всех артистов поджидали поклонники. Звание «самого громкого» было безоговорочно присуждено фан-клубу Ольги Бузовой. Как только певица появилась перед фотографами, крики и аплодисменты буквально оглушили «Крокус».

Во время церемонии были вручены награды в тринадцати номинациях. Так, лучшим певцом был назван Сергей Лазарев, лучшей певицей признана Светлана Лобода, а группой — Artik&Asti.

Ольга Бузова
Ольга Бузова

Также в этот вечер была вручена награда в специальной номинации «Хип-хоп легенда»: премию присудили Децлу посмертно. Статуэтку получили родители Кирилла Толмацкого. 

С полным списком лауреатов премии вы можете ознакомиться ниже: 

Лучший певец — Сергей Лазарев

Лучшая певица — Светлана Лобода

Лучшая группа — Artik&Asti

Коллаборация года — Валерия и Егор Крид «Часики»

Лучшая песня — «Молния» Димы Билана

Лучший клип — «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова 

Лучший альбом — «Переобулась» Мари Краймбрери

Лучшее шоу — Diva Ани Лорак

Артист года — Филипп Киркоров 

Спец.номинация «Хип-хоп легенда» — Децл

Спец.номинация радиостанции «Жара FM» «Digital-проект года» — Hammali & Navai

Спец.номинация журнала Cosmopolitan «Ты просто Cosmo» — Ольга Бузова

Спец.номинация журнала «Жара Magazine» «Хит года» — «Мокрые кроссы» Тимы Белорусских

Спец.номинация ВКонтакте «Прорыв года» — Rauf & Falk

Перейти к обсуждению


06 апреля 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

MC Doni, Николай Расторгуев, Группа Artik & Asti, Григорий Лепс, Анна Лепс, Сергей Приказчиков, Аркадий Укупник, Александр Панайотов, Анжелика Агурбаш, Группа «Город 312», Филипп Киркоров, Мари Краймбрери, Миша Марвин, Группа Mband, Согдиана, Денис Клявер, Natan (Натан Миров), Группа 5sta Family, Бедрос Киркоров, Инна Маликова, Анастасия Сланевская (Слава), Виктория Дайнеко, Сергей Кожевников, Тимур Родригез, Анна Шульгина, Группа «Фабрика», Гарик Burito, Ольга Бузова, Яна Кошкина, Митя Фомин, Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков, Певица Ханна, Юлия Барановская, Эмин Агаларов, Певица Валерия, Ани Лорак, Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), Рита Дакота, Сергей Лазарев, Юлианна Караулова, Дима Билан, Яна Рудковская

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-04-04 09:06:00
185
Бедная Бритни. Вот было все у нее: молодость, красота, талант, успех, деньги. А в итоге все равно счастья нет и душевного здоровья тоже. Зачем она связалась с этим прощелыгой Федерлайном?
Западные СМИ: Бритни Спирс попала в психиатрическую больницу
57 Комментариев
Гость 2019-04-02 20:32:00
171
В заголовке написано : Подруга РАССКАЗАЛА, от кого родила Порошина. В тексте: намекнула, поведала. В итоге : Мария родила от русского мужчины-не актера. Спасибо. И так вы во всем. Не буду больше переходить на подобные заголовки от вас, только время зря теряю.
Подруга Марии Порошиной наконец-то рассказала, от кого та родила сына
45 Комментариев
Гость 2019-04-03 20:11:00
155
[quote="Гость" message_id="4662158"]Это уже цирк какой-то.Показательная порка продолжается.Я их не поддерживаю,но и это не правосудие.[/quote] почему не правосудие? Их есть за что судить, они сидят в комфортных условиях, это практически сопоставимо с домашним арестом. Считаю что они 2 аморальных.. которым от вседозволенности крышу снесло. Пусть посидят, успокоятся. А желающим устраивать митинг можно только пожелать не оказаться когда-нибудь под рукой или ногой умэтих самых футболистов. тк им реально все равно кого пинать.
Суд продлил арест Павла Мамаева и Александра Кокорина до осени
83 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.