Самые громкие фанаты Ольги Бузовой и посмертная награда Децлу: как прошла музыкальная премия «Жара Awards»

Премия «Жара Awards» была учреждена в прошлом году Сергеем Кожевниковым, Эмином Агаларовым и Григорием Лепсом. Ее главное отличие в том, что голосование происходит прямо во время церемонии награждения, и победителя выбирают артисты.
Ведущими праздника музыки стали Максим Галкин и Регина Тодоренко. За столиками у сцены собрались Сергей Лазарев, Рита Дакота, Валерия и Иосиф Пригожин, Глюкоза, Ани Лорак, Дима Билан, Яна Рудковская и другие звезды.
У красной дорожки всех артистов поджидали поклонники. Звание «самого громкого» было безоговорочно присуждено фан-клубу Ольги Бузовой. Как только певица появилась перед фотографами, крики и аплодисменты буквально оглушили «Крокус».
Во время церемонии были вручены награды в тринадцати номинациях. Так, лучшим певцом был назван Сергей Лазарев, лучшей певицей признана Светлана Лобода, а группой — Artik&Asti.
Также в этот вечер была вручена награда в специальной номинации «Хип-хоп легенда»: премию присудили Децлу посмертно. Статуэтку получили родители Кирилла Толмацкого.
С полным списком лауреатов премии вы можете ознакомиться ниже:
Лучший певец — Сергей Лазарев
Лучшая певица — Светлана Лобода
Лучшая группа — Artik&Asti
Коллаборация года — Валерия и Егор Крид «Часики»
Лучшая песня — «Молния» Димы Билана
Лучший клип — «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова
Лучший альбом — «Переобулась» Мари Краймбрери
Лучшее шоу — Diva Ани Лорак
Артист года — Филипп Киркоров
Спец.номинация «Хип-хоп легенда» — Децл
Спец.номинация радиостанции «Жара FM» «Digital-проект года» — Hammali & Navai
Спец.номинация журнала Cosmopolitan «Ты просто Cosmo» — Ольга Бузова
Спец.номинация журнала «Жара Magazine» «Хит года» — «Мокрые кроссы» Тимы Белорусских
Спец.номинация ВКонтакте «Прорыв года» — Rauf & Falk