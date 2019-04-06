Самые громкие фанаты Ольги Бузовой и посмертная награда Децлу: как прошла музыкальная премия «Жара Awards»

5 апреля в «Крокус Сити Холле» состоялась церемония вручения премии «Жара Awards». Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Григорий Лепс, Слава и другие артисты поборолись за награды.

Анна и Григорий Лепс

Премия «Жара Awards» была учреждена в прошлом году Сергеем Кожевниковым, Эмином Агаларовым и Григорием Лепсом. Ее главное отличие в том, что голосование происходит прямо во время церемонии награждения, и победителя выбирают артисты.

5 апреля премия состоялась в «Крокус Сити Холле» уже во второй раз.

Ведущими праздника музыки стали Максим Галкин и Регина Тодоренко. За столиками у сцены собрались Сергей Лазарев, Рита Дакота, Валерия и Иосиф Пригожин, Глюкоза, Ани Лорак, Дима Билан, Яна Рудковская и другие звезды.

Иосиф Пригожин и Валерия

У красной дорожки всех артистов поджидали поклонники. Звание «самого громкого» было безоговорочно присуждено фан-клубу Ольги Бузовой. Как только певица появилась перед фотографами, крики и аплодисменты буквально оглушили «Крокус».



Во время церемонии были вручены награды в тринадцати номинациях. Так, лучшим певцом был назван Сергей Лазарев, лучшей певицей признана Светлана Лобода, а группой — Artik&Asti.

Ольга Бузова

Также в этот вечер была вручена награда в специальной номинации «Хип-хоп легенда»: премию присудили Децлу посмертно. Статуэтку получили родители Кирилла Толмацкого.



С полным списком лауреатов премии вы можете ознакомиться ниже:



Лучший певец — Сергей Лазарев



Лучшая певица — Светлана Лобода



Лучшая группа — Artik&Asti



Коллаборация года — Валерия и Егор Крид «Часики»



Лучшая песня — «Молния» Димы Билана



Лучший клип — «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова



Лучший альбом — «Переобулась» Мари Краймбрери



Лучшее шоу — Diva Ани Лорак



Артист года — Филипп Киркоров



Спец.номинация «Хип-хоп легенда» — Децл

Спец.номинация радиостанции «Жара FM» «Digital-проект года» — Hammali & Navai



Спец.номинация журнала Cosmopolitan «Ты просто Cosmo» — Ольга Бузова



Спец.номинация журнала «Жара Magazine» «Хит года» — «Мокрые кроссы» Тимы Белорусских



Спец.номинация ВКонтакте «Прорыв года» — Rauf & Falk