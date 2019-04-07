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Гусева, Кожевникова, Бербер и другие звезды пришли на премьеру семейной сказки «Домовой»

На днях в Москве состоялась премьера новой сказки для всей семьи «Домовой». Традиционно первыми увидели фильм звезды российского шоу-бизнеса, а также их дети. 
Олег Рой
«Домовой» — это экранизация писателя-фантаста Олега Роя

В последнее время российский кинематограф нередко обходит стороной фильмы для детей, предпочитая снимать картины для более взрослой аудитории. Впрочем, совсем скоро во всех кинотеатрах нашей страны будет показана новая увлекательная семейная сказка «Домовой». 

Создатели фэнтези постарались сделать историю, которая будет интересна даже самым маленьким зрителям. 

На днях в столице прошла закрытая премьера «Домового» для звездных гостей и их детей. Посмотреть сказку пришли Арина Шарапова, Мария Кожевникова, Юрий Колокольников, Мария Шалаева и многие другие. 

Маленькие зрители и их родители пришли в восторг от фантастической истории про тайного обитателя квартиры. Дети ни на минуту не отрывались от просмотра фильма и много смеялись. Некоторые ребята изъявили желание посмотреть сказку еще раз.

Фильм «Домовой» выйдет в широкий прокат уже 11 апреля. Посмотреть его можно во всех кинотеатрах сети «Каро». 

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07 апреля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Пресс-служба
Теги

Татьяна Орлова, Корнелия Манго, Павел Деревянко, Диана Гурцкая, Мария Шалаева, Юрий Колокольников, Аркадий Укупник, Катерина Шпица, Маша Цигаль, Артем Ткаченко, Зоя Бербер, Мария Кожевникова, Арина Шарапова, Екатерина Гусева

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