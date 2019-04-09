Барановская, Хромченко, Михалкова и другие звезды оценили «ковбойскую» коллекцию Viva Vox

В столице продолжаются недели модных показов. На этот раз избранная публика посетила шоу Олега Овсиева, наряды которого так любят Юлия Барановская, Елена Кулецкая и другие российские селебрити.

Юлия Барановская

8 апреля местом встречи представителей светской Москвы и фэшн-тусовки стало пространство Di Telegraph. Именно там уже в который раз прошла презентация новой коллекции российского бренда Viva Vox.

Дарья Михалкова

Поздравить дизайнера Олега Овсиева, а также оценить его новую работу пришли давние друзья и поклонницы марки. Многие в этот вечер решили выйти в свет в брючных костюмах: Юлия Барановская надела нежно-бирюзовый. Эвелина Хромченко — ярко-красный, Елена Кулецкая — светло-коричневый. Жакет последней был с таким декольте, что все окружающие смогли оценить грудь молодой мамы.

Главными хитами коллекции, по мнению большинства собравшихся, станут кожаные костюмы с юбками, платья-пончо и пальто с бахромой.