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Барановская, Хромченко, Михалкова и другие звезды оценили «ковбойскую» коллекцию Viva Vox

В столице продолжаются недели модных показов. На этот раз избранная публика посетила шоу Олега Овсиева, наряды которого так любят Юлия Барановская, Елена Кулецкая и другие российские селебрити. 
Юлия Барановская
Юлия Барановская

8 апреля местом встречи представителей светской Москвы и фэшн-тусовки стало пространство Di Telegraph. Именно там уже в который раз прошла презентация новой коллекции российского бренда Viva Vox. 

Дарья Михалкова
Дарья Михалкова

Поздравить дизайнера Олега Овсиева, а также оценить его новую работу пришли давние друзья и поклонницы марки. Многие в этот вечер решили выйти в свет в брючных костюмах: Юлия Барановская надела нежно-бирюзовый. Эвелина Хромченко — ярко-красный, Елена Кулецкая — светло-коричневый. Жакет последней был с таким декольте, что все окружающие смогли оценить грудь молодой мамы. 

Главными хитами коллекции, по мнению большинства собравшихся, станут кожаные костюмы с юбками, платья-пончо и пальто с бахромой. 

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09 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Фото пресс-служба Viva Vox
Теги

VIVA VOX, Снежина Кулова, Анна Цуканова-Котт, Даша Гаузер, Константин Гайдай, Елена Кулецкая, Илья Бачурин, Телеведущая Аврора, Влад Лисовец, Анжелика Тиманина, Эвелина Хромченко

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Цуканова как кот в сапогах.

  • что это Бачурин не улыбается? у Кулецкой откуда то грудь появилась.И я так понимаю, мы продолжаем носить белые кроссовки

  • Все как всегда: полная безвкусица и тихий ужас!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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