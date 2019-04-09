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Виторган, Лаврентьева, Цыпкин и другие любители театра посетили главную премьеру этой весны

На этой неделе вечер понедельника выдался богатым на мероприятия. Пока модная тусовка изучала новую коллекцию Viva Vox, а звезды российской эстрады готовились к юбилею Аллы Пугачевой, представители мира кино и театра собрались на премьере спектакля «Иранская конференция».
Максим Виторган
Максим Виторган

8 апреля в Театре Наций состоялся предпремьерный показ спектакля Виктора Рыжакова «Иранская конференция» по новой пьесе Ивана Вырыпаева. Главные роли в постановке, которую уже назвали одним из самых громких театральных событий этой весны, сыграли Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Ингеборга Дапкунайте, Ксения Раппопорт и многие другие. 

Анна Меликян
Анна Меликян

Первыми посмотреть, к чему привела научная дискуссия в Копенгагене по вопросам Ближнего Востока, смогли Анна Меликян, Александр Цыпкин и Оксана Лаврентьева, Мари Коберидзе и Максим Виторган. 

Максим Виторган, с начала марта официально считающийся свободным мужчиной, позировал фотографам в одиночестве. Впрочем, на премьеру 46-летний актер приехал все же не один — компанию ему составила 22-летняя дочь Полина. 

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09 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Теги

Мари Коберидзе, Андрей Фомин, Мария Федорова, Вадим Верник, Муся Тотибадзе, Равшана Куркова, Оксана Лаврентьева, Александр Цыпкин

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Кто ребенка Мусей назвал? Куркова как всегда хороша, очень импонирует ее сдержанный и элегантный стиль в одежде.

  • Вуман!!!! Реклама просто достала!!! Просто слов нет, уже заходить не хочу сюда ((

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