Виторган, Лаврентьева, Цыпкин и другие любители театра посетили главную премьеру этой весны

На этой неделе вечер понедельника выдался богатым на мероприятия. Пока модная тусовка изучала новую коллекцию Viva Vox, а звезды российской эстрады готовились к юбилею Аллы Пугачевой, представители мира кино и театра собрались на премьере спектакля «Иранская конференция».



Максим Виторган

8 апреля в Театре Наций состоялся предпремьерный показ спектакля Виктора Рыжакова «Иранская конференция» по новой пьесе Ивана Вырыпаева. Главные роли в постановке, которую уже назвали одним из самых громких театральных событий этой весны, сыграли Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Ингеборга Дапкунайте, Ксения Раппопорт и многие другие.

Анна Меликян

Первыми посмотреть, к чему привела научная дискуссия в Копенгагене по вопросам Ближнего Востока, смогли Анна Меликян, Александр Цыпкин и Оксана Лаврентьева, Мари Коберидзе и Максим Виторган.

Максим Виторган, с начала марта официально считающийся свободным мужчиной, позировал фотографам в одиночестве. Впрочем, на премьеру 46-летний актер приехал все же не один — компанию ему составила 22-летняя дочь Полина.