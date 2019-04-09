Виторган, Лаврентьева, Цыпкин и другие любители театра посетили главную премьеру этой весны

8 апреля в Театре Наций состоялся предпремьерный показ спектакля Виктора Рыжакова «Иранская конференция» по новой пьесе Ивана Вырыпаева. Главные роли в постановке, которую уже назвали одним из самых громких театральных событий этой весны, сыграли Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Ингеборга Дапкунайте, Ксения Раппопорт и многие другие.
Первыми посмотреть, к чему привела научная дискуссия в Копенгагене по вопросам Ближнего Востока, смогли Анна Меликян, Александр Цыпкин и Оксана Лаврентьева, Мари Коберидзе и Максим Виторган.
Максим Виторган, с начала марта официально считающийся свободным мужчиной, позировал фотографам в одиночестве. Впрочем, на премьеру 46-летний актер приехал все же не один — компанию ему составила 22-летняя дочь Полина.