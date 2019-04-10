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Полина Аскери, Вики Одинцова и другие знаменитости посетили открытие выставки Глеба Скубачевского

Текущая неделя оказалась богата на светские мероприятия и модные презентации. Во вторник вечером ценители современного искусства собрались на выставке художника Глеба Скубачевского в Askeri Gallery.
Глеб Скубачевский
Глеб Скубачевский

Глеб Скубачевский — молодой российский художник, который успел собрать вокруг себя немало поклонников среди известных людей Москвы. Одна из ценительниц творчества Глеба — Полина Аскери — пригласила его представить свои работы в пространстве Askeri Gallery.

Полина Аскери
Полина Аскери

Выставка получила название In Regeneration и открылась 9 апреля. Аскери и Скубачевский лично представили новую серию работ гостям вернисажа. В этот раз художник снова экспериментировал с формами и объемами. Во время работы Скубачевский обращался к художественному прошлому и настоящему нашей страны.

«Regeneration переводится как ''возрождение'', ''регенерация''. Мне кажется, это относится к тем процессам, которые происходят в российском искусстве сейчас, пусть и в микромасштабе», — рассказал Глеб Скубачевский.

Оценить новые произведения художника и поздравить Полину Аскери с открытием выставочного сезона пришли Ирина Вольская, Анна Чурина, Лидия Александрова, Борис Белоцерковский и многие другие.

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10 апреля 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Пресс-служба
Теги

Виктория Одинцова, Анна Чурина, Антонина Клименко, Борис Белоцерковский, Полина Аскери

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