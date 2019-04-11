Николай Басков, Наталья Бардо и другие звезды поздравили Владимира Машкова с «Миллиардом»

10 апреля в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Миллиард». Картину оценили Наталья Бардо, Марюс Вайсберг, Агата Муцениеце и другие звезды.

Владимир Машков

Для всех поклонниц Владимира Машкова прекрасные новости — в широкий прокат выходит фильм «Миллиард» с 55-летним актером в главной роли. Картина рассказывает о влиятельном банкире, который делает все возможное, чтобы не делиться имуществом со своими незаконнорожденными сыновьями. Но когда его лишают всех денег, выясняется, что помочь Матвею могут только они…

10 апреля Владимир Львович представил фильм коллегам — в кинотеатре «Октябрь» прошла его звездная премьера.

На красной дорожке были замечены Наталья Бардо с супругом Марюсом Вайсбергом, Николай Басков, Саша Бортич, Мария Миронова, Эммануил Виторган с супругой, Илья Глинников и другие артисты.

После просмотра все зрители в один голос хвалили картину, называя ее одной из лучших работ в фильмографии Машкова. А у вас есть любимое кино с участием Владимира Львовича?