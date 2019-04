Светлана Лобода, Валерия, Кети Топурия и другие звезды узнали, кто поборется за «Премию Муз-ТВ 2019» и кто ее будет вести

10 апреля в отеле The Ritz-Carlton Moscow состоялся гала-ужин в честь номинантов «Премии Муз-ТВ 2019. Музыка объединяет». О том, есть ли у них шанс завоевать заветную тарелку, узнали Светлана Лобода, Филипп Киркоров, Валерия и другие артисты.

Филипп Киркоров, Арман Давлетяров, Иосиф Пригожин и Светлана Лобода

7 июня в ДС «Мегаспорт» уже в семнадцатый раз пройдет одно из самых главных музыкальных событий в нашей стране. В этом году «Премия Муз-ТВ» носит название «Музыка объединяет».

10 апреля маститые артисты и фрешмены отечественного шоу-бизнеса собрались в отеле The Ritz-Carlton Moscow, чтобы узнать, у кого из них есть шанс завоевать знаменитую тарелку.

За столиками были замечены Кети Топурия, Светлана Лобода, Сергей Лазарев, Белла Потемкина, Тима Белорусских, Валерия, Rasa, Анна Седокова, Леша Свик и другие звезды.

Леша Свик и Анна Седокова

На мероприятии были не только объявлены номинанты премии, но и ее ведущие. Несколько недель назад на пресс-завтраке Муз-ТВ мы узнали имена первых трех — ими станут Александр Ревва, Михаил Галустян и Максим Галкин. В этот же вечер стало известно, что мужское трио украсит всеми любимая Лера Кудрявцева.



Полный список номинантов «Премии МУЗ-ТВ 2019. Музыка объединяет»:



«Лучшее видео»



Little Big — Skibidi

LOBODA — Superstar

Ани Лорак — «Сон»

Дима Билан — «Молния»

Елена Темникова — «Не модные»

Филипп Киркоров — «Цвет настроения синий»

Филипп Киркоров

«Лучшая песня»



Cygo — Panda E

Kazka — «Плакала»

LOBODA — Superstar

Леша Свик — «Малиновый свет»

Макс Барских — «Берега»

Тима Белорусских — «Мокрые кроссы»

Филипп Киркоров — «Цвет настроения синий»

Тима Белорусских

«Прорыв года»



HammAli & Navai

Rasa

Zivert

Звонкий

Леша Свик

Мари Краймбрери

Тима Белорусских

Rasa

«Лучшая поп-группа»



Artik & Asti

A'Studio

MBand

«Время и Стекло»

«Градусы»

«Дискотека Авария»

A'Studio

«Лучший дуэт»



Monatik feat. Надя Дорофеева — «Глубоко»

Валерия feat. Егор Крид — «Часики»

Джиган feat. Артем Качер — «ДНК»

Дима Билан feat. Polina — «Пьяная любовь»

Максим Фадеев feat. Serebro — «Притяженья больше нет»

Филипп Киркоров feat. Егор Крид — «Цвет настроения черный»

Филипп Киркоров feat. Николай Басков — Ibiza

Артем Качер

«Лучший альбом»



Maruv — Black Water

Zivert — «Сияй»

Елена Темникова — «Temnikova III: Не модные»

Сергей Лазарев — The One

Монеточка — «Раскраски для взрослых»

Zivert

«Лучшее концертное шоу»



Ани Лорак — «Дива» /«Олимпийский»

БИ-2 — «Горизонт событий» /«Олимпийский»

Валерия — «К солнцу» /Crocus City Hall

Леонид Агутин — «50» /«Олимпийский»

Макс Барских — «Туманы» /«Мегаспорт»

Сергей Лазарев — N-Tour /«Олимпийский»

Иосиф Пригожин и Валерия

«Лучший рок-исполнитель»



«Би-2»

Диана Арбенина и гр. «Ночные снайперы»

«Ленинград»

«Мумий Тролль»

Наргиз

Диана Арбенина

«Лучший Hip-Hop проект»



Feduk

Баста

Джиган

Мот

Элджей

Мот и Мария Мельникова

«Лучшая песня на иностранном языке»



Emin — Got Me Good

Little Big — Skibidi

Malfa — So Long

Maruv и Boosin — Drunk Groove

Леонид Руденко — Love & Lover

Митя Фомин и Леонид Руденко

«Лучшее мужское видео»



Alekseev — «Навсегда»

Emin — «Сердце пополам»

Matrang — «Медуза»

MBand и Валерий Меладзе — «Мама, не горюй!»

Артур Пирожков — «Чика»

Звонкий — «Голоса»

Эмин Агаларов и Арман Давлетяров

«Лучшее женское видео»



Анна Седокова — «Шантарам»

Анна Семенович — «Стори»

Зара — «Негордая»

Ирина Дубцова — «Факт»

Ольга Бузова — Wi-Fi

Полина Гагарина — «Выше головы»

Юлианна Караулова – «Маячки»

Анна Седокова

«Лучшая исполнительница»



LOBODA

Ани Лорак

Валерия

Вера Брежнева

Елка

Полина Гагарина

Кристина Орбакайте

Елка

«Лучший исполнитель»



Валерий Меладзе

Дима Билан

Леонид Агутин

Макс Барских

Сергей Лазарев

Филипп Киркоров

10 апреля дан официальный старт зрительского голосования и голосования академиков. До 7 июня любой желающий может поддержать любимого артиста или группу на официальном сайте «Премии Муз-ТВ».