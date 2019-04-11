Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Светлана Лобода, Валерия, Кети Топурия и другие звезды узнали, кто поборется за «Премию Муз-ТВ 2019» и кто ее будет вести

10 апреля в отеле The Ritz-Carlton Moscow состоялся гала-ужин в честь номинантов «Премии Муз-ТВ 2019. Музыка объединяет». О том, есть ли у них шанс завоевать заветную тарелку, узнали Светлана Лобода, Филипп Киркоров, Валерия и другие артисты.  
Филипп Киркоров, Арман Давлетяров, Иосиф Пригожин, Светлана Лобода
Филипп Киркоров, Арман Давлетяров, Иосиф Пригожин и Светлана Лобода

7 июня в ДС «Мегаспорт» уже в семнадцатый раз пройдет одно из самых главных музыкальных событий в нашей стране. В этом году «Премия Муз-ТВ» носит название «Музыка объединяет». 

10 апреля маститые артисты и фрешмены отечественного шоу-бизнеса собрались в отеле The Ritz-Carlton Moscow, чтобы узнать, у кого из них есть шанс завоевать знаменитую тарелку.

За столиками были замечены Кети Топурия, Светлана Лобода, Сергей Лазарев, Белла Потемкина, Тима Белорусских, Валерия, Rasa, Анна Седокова, Леша Свик и другие звезды. 

Леша Свик и Анна Седокова
Леша Свик и Анна Седокова

На мероприятии были не только объявлены номинанты премии, но и ее ведущие. Несколько недель назад на пресс-завтраке Муз-ТВ мы узнали имена первых трех — ими станут Александр Ревва, Михаил Галустян и Максим Галкин. В этот же вечер стало известно, что мужское трио украсит всеми любимая Лера Кудрявцева. 

Полный список номинантов «Премии МУЗ-ТВ 2019. Музыка объединяет»:

«Лучшее видео»

Little Big — Skibidi
LOBODA — Superstar
Ани Лорак — «Сон»
Дима Билан — «Молния»
Елена Темникова — «Не модные»
Филипп Киркоров — «Цвет настроения синий»

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров

«Лучшая песня»

Cygo — Panda E
Kazka — «Плакала»
LOBODA — Superstar
Леша Свик — «Малиновый свет»
Макс Барских — «Берега»
Тима Белорусских — «Мокрые кроссы»
Филипп Киркоров — «Цвет настроения синий»

Тима Белорусских
Тима Белорусских

«Прорыв года»

HammAli & Navai
Rasa
Zivert
Звонкий
Леша Свик
Мари Краймбрери
Тима Белорусских

Rasa
Rasa

«Лучшая поп-группа»

Artik & Asti
A'Studio
MBand 
«Время и Стекло»
«Градусы»
«Дискотека Авария»

A'Studio
A'Studio

«Лучший дуэт»

Monatik feat. Надя Дорофеева — «Глубоко»
Валерия feat. Егор Крид — «Часики»
Джиган feat. Артем Качер — «ДНК»
Дима Билан feat. Polina — «Пьяная любовь»
Максим Фадеев feat. Serebro — «Притяженья больше нет»
Филипп Киркоров feat. Егор Крид — «Цвет настроения черный»
Филипп Киркоров feat. Николай Басков — Ibiza

Артем Качер
Артем Качер

«Лучший альбом»

Maruv — Black Water
Zivert — «Сияй»
Елена Темникова — «Temnikova III: Не модные»
Сергей Лазарев — The One 
Монеточка — «Раскраски для взрослых»

Zivert
Zivert

«Лучшее концертное шоу»

Ани Лорак — «Дива» /«Олимпийский»
БИ-2 — «Горизонт событий» /«Олимпийский» 
Валерия — «К солнцу» /Crocus City Hall
Леонид Агутин — «50» /«Олимпийский» 
Макс Барских — «Туманы» /«Мегаспорт»
Сергей Лазарев — N-Tour /«Олимпийский»

Иосиф Пригожин и Валерия
Иосиф Пригожин и Валерия

«Лучший рок-исполнитель»

«Би-2»
Диана Арбенина и гр. «Ночные снайперы»
«Ленинград»
«Мумий Тролль»
Наргиз

Диана Арбенина
Диана Арбенина

«Лучший Hip-Hop проект»

Feduk
Баста
Джиган
Мот
Элджей

Мот и Мария Мельникова
Мот и Мария Мельникова

«Лучшая песня на иностранном языке»

Emin — Got Me Good
Little Big — Skibidi
Malfa — So Long
Maruv и Boosin — Drunk Groove
Леонид Руденко — Love & Lover

Митя Фомин и Леонид Руденко
Митя Фомин и Леонид Руденко

«Лучшее мужское видео»

Alekseev — «Навсегда»
Emin — «Сердце пополам»
Matrang — «Медуза»
MBand и Валерий Меладзе — «Мама, не горюй!»
Артур Пирожков — «Чика»
Звонкий — «Голоса»

Эмин Агаларов и Арман Давлетяров
Эмин Агаларов и Арман Давлетяров

«Лучшее женское видео»

Анна Седокова — «Шантарам»
Анна Семенович — «Стори»
Зара — «Негордая»
Ирина Дубцова — «Факт»
Ольга Бузова — Wi-Fi 
Полина Гагарина — «Выше головы»
Юлианна Караулова – «Маячки»

Анна Седокова
Анна Седокова

«Лучшая исполнительница»

LOBODA
Ани Лорак
Валерия
Вера Брежнева
Елка
Полина Гагарина
Кристина Орбакайте

Елка
Елка

«Лучший исполнитель»

Валерий Меладзе
Дима Билан
Леонид Агутин
Макс Барских
Сергей Лазарев
Филипп Киркоров

10 апреля дан официальный старт зрительского голосования и голосования академиков. До 7 июня любой желающий может поддержать любимого артиста или группу на официальном сайте «Премии Муз-ТВ»

Перейти к обсуждению 7


11 апреля 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Пресс-служба Муз-ТВ
Теги

Мари Краймбрери, Группа Mband, Певица Нюша, Ассоль, Рэпер ST, Светлана Лобода, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Певица Валерия, Дмитрий Оленин, Юлианна Караулова, Митя Фомин, Алла Духова, Арман Давлетяров, Гарик Burito, Катя Лель, Певица Елка, Natan (Натан Миров), Иосиф Пригожин, Леонид Руденко, Джиган, Певец Юркисс, Кети Топурия, Андрей Разыграев, Мот, Мария Мельникова (Гураль), Эрика Герцег, Яна Рудковская, Ольга Серябкина, Григорий Лепс, Белла Потемкина, Ирина Дубцова

Реклама

7 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Когда мне было 15, я не понимала, как мама может не знать «звёзд», которые мне нравятся, и думала, что я- то не стану такой! Теперь, мне всего 35, вроде, вся Модная-продвинутая, НО я не знаю половину этих людей(((, я динозавр( Мои дети интересуются блогерами, о которых я и не слышала(. Не хочу «отставать от жизни»

  • Искренне желаю успеха Зиверт с её песней Life и Барских с песней Берега

  • Не знать этот маразм-отдельное счастье!

  • У меня тут пара вопросов, зачем ST приволок с собой восковую копию Анджелины Джоли? Дама в ядовито-зеленой плесировке что у нее с лицом? У второй дамы в таком же трико что с макияжем... И кто одевал Лободу, она поправилась или потеряла руку на очередном супершоу?

  • Гость

    Когда мне было 15, я не понимала, как мама может не знать «звёзд», которые мне нравятся, и думала, что я- то не стану такой! Теперь, мне всего 35, вроде, вся Модная-продвинутая, НО я не знаю половину этих людей(((, я динозавр( Мои дети интересуются блогерами, о которых я и не слышала(. Не хочу «отставать от жизни»

    Вы немного потеряли))))

  • Орбакайте, Брежнева, Елка - в номинации лучшие исполнительницы этого года, серьёзно?!!! Что запоминающегося они спели в этом году?!

  • Полный треш Ниже некуда

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-04-09 15:49:00
224
дай бог парню здоровья. и, конечно, здорово, что он в инвалидной коляске не заточен дома, а может передвигаться по улицам. положа руку на сердце, вряд ли это было бы у него в России, тут из пятиэтажки не спуститься и на пляж не отправиться
«Муж, отец, счастливый человек»: как живет Валерий Спиридонов, отказавшийся от операции по пересадке головы
61 Комментариев
Гость 2019-04-08 21:20:00
151
Был фильм такой, «Поймай меня, если сможешь», из этой же серии. С предприимчивой девицы ржу, она, конечно, не молодец, но масштаьы впечатляют)
Как дочь дальнобойщика Сорокина притворялась немецкой аристократкой и красиво жила за чужой счет
104 Комментариев
Гость 2019-04-08 17:29:00
130
Что-то не верится.Баба, которая постоянно об этом говорит, обычно не очень удовлетворена в сексуальном плане.Тем более, "знаменитость"Айза раньше писала, что она часто в Москве, а ейный мужик в других частях света.Как-то концы с концами не сходятся.Что-то на "счастливую"семейную жизнь подружки Дакоты смахивает,главное-себя убедить.
«У меня секс стабильно два раза в день»: Айза Анохина рассказала об интимной жизни с мужем
61 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.