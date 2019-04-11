Светлана Лобода, Валерия, Кети Топурия и другие звезды узнали, кто поборется за «Премию Муз-ТВ 2019» и кто ее будет вести

7 июня в ДС «Мегаспорт» уже в семнадцатый раз пройдет одно из самых главных музыкальных событий в нашей стране. В этом году «Премия Муз-ТВ» носит название «Музыка объединяет».
За столиками были замечены Кети Топурия, Светлана Лобода, Сергей Лазарев, Белла Потемкина, Тима Белорусских, Валерия, Rasa, Анна Седокова, Леша Свик и другие звезды.
На мероприятии были не только объявлены номинанты премии, но и ее ведущие. Несколько недель назад на пресс-завтраке Муз-ТВ мы узнали имена первых трех — ими станут Александр Ревва, Михаил Галустян и Максим Галкин. В этот же вечер стало известно, что мужское трио украсит всеми любимая Лера Кудрявцева.
Полный список номинантов «Премии МУЗ-ТВ 2019. Музыка объединяет»:
«Лучшее видео»
Little Big — Skibidi
LOBODA — Superstar
Ани Лорак — «Сон»
Дима Билан — «Молния»
Елена Темникова — «Не модные»
Филипп Киркоров — «Цвет настроения синий»
«Лучшая песня»
Cygo — Panda E
Kazka — «Плакала»
LOBODA — Superstar
Леша Свик — «Малиновый свет»
Макс Барских — «Берега»
Тима Белорусских — «Мокрые кроссы»
Филипп Киркоров — «Цвет настроения синий»
«Прорыв года»
HammAli & Navai
Rasa
Zivert
Звонкий
Леша Свик
Мари Краймбрери
Тима Белорусских
«Лучшая поп-группа»
Artik & Asti
A'Studio
MBand
«Время и Стекло»
«Градусы»
«Дискотека Авария»
«Лучший дуэт»
Monatik feat. Надя Дорофеева — «Глубоко»
Валерия feat. Егор Крид — «Часики»
Джиган feat. Артем Качер — «ДНК»
Дима Билан feat. Polina — «Пьяная любовь»
Максим Фадеев feat. Serebro — «Притяженья больше нет»
Филипп Киркоров feat. Егор Крид — «Цвет настроения черный»
Филипп Киркоров feat. Николай Басков — Ibiza
«Лучший альбом»
Maruv — Black Water
Zivert — «Сияй»
Елена Темникова — «Temnikova III: Не модные»
Сергей Лазарев — The One
Монеточка — «Раскраски для взрослых»
«Лучшее концертное шоу»
Ани Лорак — «Дива» /«Олимпийский»
БИ-2 — «Горизонт событий» /«Олимпийский»
Валерия — «К солнцу» /Crocus City Hall
Леонид Агутин — «50» /«Олимпийский»
Макс Барских — «Туманы» /«Мегаспорт»
Сергей Лазарев — N-Tour /«Олимпийский»
«Лучший рок-исполнитель»
«Би-2»
Диана Арбенина и гр. «Ночные снайперы»
«Ленинград»
«Мумий Тролль»
Наргиз
«Лучший Hip-Hop проект»
Feduk
Баста
Джиган
Мот
Элджей
«Лучшая песня на иностранном языке»
Emin — Got Me Good
Little Big — Skibidi
Malfa — So Long
Maruv и Boosin — Drunk Groove
Леонид Руденко — Love & Lover
«Лучшее мужское видео»
Alekseev — «Навсегда»
Emin — «Сердце пополам»
Matrang — «Медуза»
MBand и Валерий Меладзе — «Мама, не горюй!»
Артур Пирожков — «Чика»
Звонкий — «Голоса»
«Лучшее женское видео»
Анна Седокова — «Шантарам»
Анна Семенович — «Стори»
Зара — «Негордая»
Ирина Дубцова — «Факт»
Ольга Бузова — Wi-Fi
Полина Гагарина — «Выше головы»
Юлианна Караулова – «Маячки»
«Лучшая исполнительница»
LOBODA
Ани Лорак
Валерия
Вера Брежнева
Елка
Полина Гагарина
Кристина Орбакайте
«Лучший исполнитель»
Валерий Меладзе
Дима Билан
Леонид Агутин
Макс Барских
Сергей Лазарев
Филипп Киркоров
10 апреля дан официальный старт зрительского голосования и голосования академиков. До 7 июня любой желающий может поддержать любимого артиста или группу на официальном сайте «Премии Муз-ТВ».