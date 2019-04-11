Альбина Джанабаева, Филипп Киркоров и другие артисты посетили премию Top Hit Music Awards

10 апреля в «Крокус Сити Холле» прошла премия Top Hit Music Awards. На сцене выступили Валерий Меладзе, Kazka и другие артисты.

Альбина Джанабаева и Тимур Родригез

В среду, 10 апреля, в столице прошло немало мероприятий — и модные, и киношные, и музыкальные. Так, в «Крокус Сити Холле» состоялась церемония вручения премии Top Hit Music Awards.

На сцене в этот вечер выступили Валерий Меладзе, группа MBand, Дима Билан, Нюша, Rasa, Елка, Kazka, Слава и многие другие артисты.

Группа «ВИА Гра»

Свой хит также исполнила группа «ВИА Гра». К солисткам было приковано повышенное внимание, а точнее к одной из них — Эрике Герцег. В Сети уже несколько дней ходят слухи об интересном положении артистки. Вот и на этот раз зрители смогли разглядеть округлившийся животик Эрики.

В рамках концерта звезды были награждены в самых разных номинациях. Так, например, Констатин Меладзе стал самым популярным автором песен, а HammAli & Navai названы «Открытием года».