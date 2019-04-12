Яна Рудковская, Ольга Зуева, Сергей Бурунов и другие звездные гости гала-ужина Breitling

Обычно по четвергам в столице проходит масса самых разных мероприятий. Однако на этой неделе все внимание светской общественности было направлено лишь на одно событие — гала-ужин часового бренда Breitling.

Мария Погребняк

Вечером 11 апреля в Музее Москвы была стопроцентная светская явка — поводом для встречи селебрити и представителей глянца стал ужин часового бренда Breitling.

Яна Рудковская

По слухам, на это мероприятие должен был прилететь Брэд Питт, который является амбассадором марки. Голливудскую знаменитость столица так и не дождалась, зато российские звезды прогуливать не стали и, надев красивые коктейльные и вечерние наряды, прибыли к точно назначенному времени.

Артур Смольянинов и Дарья Мельникова

Яна Рудковская позировала в кожаном платье-бюстье, Мария Погребняк ослепила всех блеском своего наряда, Ольга Зуева удивила выбором длинных розовых перчаток. Приятно было видеть и Дарью Мельникову. Молодая мама редко выходит в свет, но это мероприятие пропустить не смогла. Супруг актрисы Артур Смольянинов является посланником Breitling в России. Этим же статусом могут похвастаться Светлана Иванова и Сергей Бурунов.

Кто еще из звездных гостей был замечен на ужине, смотрите в нашем материале.