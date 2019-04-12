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Яна Рудковская, Ольга Зуева, Сергей Бурунов и другие звездные гости гала-ужина Breitling

Обычно по четвергам в столице проходит масса самых разных  мероприятий. Однако на этой неделе все внимание светской общественности было направлено лишь на одно событие — гала-ужин часового бренда Breitling.
Мария Погребняк
Мария Погребняк

Вечером 11 апреля в Музее Москвы была стопроцентная светская явка — поводом для встречи селебрити и представителей глянца стал ужин часового бренда Breitling. 

Яна Рудковская
Яна Рудковская

По слухам, на это мероприятие должен был прилететь Брэд Питт, который является амбассадором марки. Голливудскую знаменитость столица так и не дождалась, зато российские звезды прогуливать не стали и, надев красивые коктейльные и вечерние наряды, прибыли к точно назначенному времени. 

Артур Смольянинов и Дарья Мельникова
Артур Смольянинов и Дарья Мельникова

Яна Рудковская позировала в кожаном платье-бюстье, Мария Погребняк ослепила всех блеском своего наряда, Ольга Зуева удивила выбором длинных розовых перчаток. Приятно было видеть и Дарью Мельникову. Молодая мама редко выходит в свет, но это мероприятие пропустить не смогла. Супруг актрисы Артур Смольянинов является посланником Breitling в России. Этим же статусом могут похвастаться Светлана Иванова и Сергей Бурунов. 

Кто еще из звездных гостей был замечен на ужине, смотрите в нашем материале.

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12 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Артур Смольянинов, Светлана Иванова, Сергей Бурунов, Илья Бачурин, Петр Аксенов, Анна Цуканова-Котт, Евгения Линович, Ксения Чилингарова, Мария Федорова, Аглая Тарасова, Расим Акперов, Алла Акперова, Виктория Шелягова, Юлия Барановская, Лаура Джугелия, Милана Королева, Наталья Бардо, Юлианна Караулова, Виктория Одинцова, Жанна Мартиросян, Надежда Сысоева, Полина Аскери, Борис Белоцерковский, Ольга Зуева

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Оранжевое лицо и наряд мадам Мартиросян сделали мой день :D))))

  • Что не так с лицом Рудковской?

  • Рудковская в темноте что ли красилась и чужим тональником какой-то мулатки?)))))

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