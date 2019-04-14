Полунин с Ильиных, Валерия, Дакота и другие звезды на вручении Crocus Fitness Awards

13 апреля в столичном ресторане Backstage было шумно, весело и звездно — представители отечественного шоу-бизнеса и знаменитые спортсмены собрались, чтобы вручить награды Crocus Fitness Awards.
Награждение проходило по 20 номинациям. Так, среди прочих статуэтки получили Стас и Юлия Костюшкины («Фитнес-пара года»), Джиган («Фитнес-гуру»), Сергей Лазарев («Best Male Body»), Диана Арбенина («Королева фитнеса»).
Обладателем специальной номинации вечера Best of the best стал артист балета Сергей Полунин. На премии танцовщик появился в компании олимпийской чемпионки по фигурному катанию Елены Ильиных. Некоторые СМИ тут же решили, что молодые люди встречаются.
Гостями церемонии стали Рита Дакота, Валерия и Иосиф Пригожин, Юлия Барановская и многие другие.