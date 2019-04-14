Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Полунин с Ильиных, Валерия, Дакота и другие звезды на вручении Crocus Fitness Awards

В субботу вечером в Москве выбирали не только самую красивую девушку России, но и вручали награды за спортивные достижения. На премии Crocus Fitness Awards были замечены как профессиональные атлеты, так и звезды шоу-бизнеса.
Сергей Полунин и Анастасия Задорина
Сергей Полунин и Анастасия Задорина

13 апреля в столичном ресторане Backstage было шумно, весело и звездно — представители отечественного шоу-бизнеса и знаменитые спортсмены собрались, чтобы вручить награды Crocus Fitness Awards. 

Иосиф Пригожин и Валерия
Иосиф Пригожин и Валерия

Награждение проходило по 20 номинациям. Так, среди прочих статуэтки получили Стас и Юлия Костюшкины («Фитнес-пара года»), Джиган («Фитнес-гуру»), Сергей Лазарев («Best Male Body»), Диана Арбенина («Королева фитнеса»).

Эмин Агаларов
Эмин Агаларов

Обладателем специальной номинации вечера Best of the best стал артист балета Сергей Полунин. На премии танцовщик появился в компании олимпийской чемпионки по фигурному катанию Елены Ильиных. Некоторые СМИ тут же решили, что молодые люди встречаются. 

Гостями церемонии стали Рита Дакота, Валерия и Иосиф Пригожин, Юлия Барановская и многие другие.

Перейти к обсуждению 1


14 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Фото пресс-служба Crocus
Теги

Алексей Немов, Светлана Хоркина, Сергей Полунин, Андрей Григорьев-Апполонов, Маша Цигаль, Евгений Папунаишвили, Юлия Барановская, Певица Валерия, Андрей Мерзликин, Екатерина Одинцова, Группа Mband, Диана Арбенина, Эвелина Бледанс, Елена Ильиных, Анастасия Задорина, Сергей Лазарев, Джиган, Телеведущая Аврора, Рита Дакота

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Рита Дакота как всегда будто из борделя, явное отсутствие вкуса прогрессирует. Остальные звёздули наши как и всегда, сами награды придумывают, сами себе вручают

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-04-09 15:49:00
224
дай бог парню здоровья. и, конечно, здорово, что он в инвалидной коляске не заточен дома, а может передвигаться по улицам. положа руку на сердце, вряд ли это было бы у него в России, тут из пятиэтажки не спуститься и на пляж не отправиться
«Муж, отец, счастливый человек»: как живет Валерий Спиридонов, отказавшийся от операции по пересадке головы
61 Комментариев
Гость 2019-04-08 21:20:00
151
Был фильм такой, «Поймай меня, если сможешь», из этой же серии. С предприимчивой девицы ржу, она, конечно, не молодец, но масштаьы впечатляют)
Как дочь дальнобойщика Сорокина притворялась немецкой аристократкой и красиво жила за чужой счет
104 Комментариев
Гость 2019-04-08 17:29:00
130
Что-то не верится.Баба, которая постоянно об этом говорит, обычно не очень удовлетворена в сексуальном плане.Тем более, "знаменитость"Айза раньше писала, что она часто в Москве, а ейный мужик в других частях света.Как-то концы с концами не сходятся.Что-то на "счастливую"семейную жизнь подружки Дакоты смахивает,главное-себя убедить.
«У меня секс стабильно два раза в день»: Айза Анохина рассказала об интимной жизни с мужем
61 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.