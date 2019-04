Полунин с Ильиных, Валерия, Дакота и другие звезды на вручении Crocus Fitness Awards

В субботу вечером в Москве выбирали не только самую красивую девушку России, но и вручали награды за спортивные достижения. На премии Crocus Fitness Awards были замечены как профессиональные атлеты, так и звезды шоу-бизнеса.



Сергей Полунин и Анастасия Задорина

13 апреля в столичном ресторане Backstage было шумно, весело и звездно — представители отечественного шоу-бизнеса и знаменитые спортсмены собрались, чтобы вручить награды Crocus Fitness Awards.

Иосиф Пригожин и Валерия

Награждение проходило по 20 номинациям. Так, среди прочих статуэтки получили Стас и Юлия Костюшкины («Фитнес-пара года»), Джиган («Фитнес-гуру»), Сергей Лазарев («Best Male Body»), Диана Арбенина («Королева фитнеса»).

Эмин Агаларов

Обладателем специальной номинации вечера Best of the best стал артист балета Сергей Полунин. На премии танцовщик появился в компании олимпийской чемпионки по фигурному катанию Елены Ильиных. Некоторые СМИ тут же решили, что молодые люди встречаются.



Гостями церемонии стали Рита Дакота, Валерия и Иосиф Пригожин, Юлия Барановская и многие другие.