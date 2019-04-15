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Хабенский, Снигирь, Цыганов и другие актеры на кинопремии «Восток — Запад. Золотая арка»

14 апреля в московском театре Et Cetera прошла церемония награждения премии «Восток — Запад. Золотая арка». Мероприятие посетили Константин Хабенский, Юлия Снигирь, Евгений Цыганов и другие актеры.
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь

Международная кинематографическая премия «Восток — Запад. Золотая арка» учреждена в 2018 году и присуждается за достижения в области киноискусства лучшим авторам фильмов, произведенных в странах Восточной Европы и Западной Азии.

В этом году состоялась вторая церемония награждения и прошла она 14 апреля в стенах столичного театра Et Cetera. На красной дорожке появились Константин Хабенский, Павел Деревянко, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, Рома Зверь и другие звезды.  

Константин Хабенский
Константин Хабенский

В этот вечер прозвучали имена победителей в 10 номинациях. Так, лучшей режиссерской работой была признана картина «Холодная война» Павла Павликовского. Жюри не смогли определиться, поэтому награда за лучший сценарий была поделена между Раду Жуде за фильм «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары», а также Натальей Меркуловой и Алексеем Чуповым за киноленту «Человек, который удивил всех».

Приз за лучшую женскую роль достался Иоанне Кулиг («Холодная война»), а за лучшую мужскую роль — Евгению Цыганову («Человек, который удивил всех»). Мурат Джимджир («Дикая груша») и Наталья Кудряшова («Человек, который удивил всех») были награждены за роли второго плана.

Виктория Толстоганова
Виктория Толстоганова

Лучшим оператором признан Калоян Божилов за фильм «Ага», в картине «Лето» была отмечена музыка Романа Билыка (он же Рома Зверь) и Германа Осипова, а Елена Окопная стала лучшим художником-постановщиком за свою работу в ленте «Довлатов».

Специальный приз «За вклад в кинематограф» присужден режиссеру Марлену Хуциеву, которого не стало 19 марта. Награду получил его ученик Резо Гигинеишвили.

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15 апреля 2019
Текст Дарья Сеничкина
Теги

Александр Роднянский, Евгений Цыганов, Рома Зверь, Павел Деревянко, Сабина Ахмедова, Павел Каплевич, Юлия Снигирь, Михаил Швыдкой, Юрате Гураускайте, Лаура Джугелия, Резо Гигинеишвили, Александр Сирадекиан, Софико Шеварднадзе, Наталья Бардо, Константин Хабенский, Миранда Мирианашвили, Жанна Эппле, Илья Стюарт, Тимур Родригез, Виктория Толстоганова, Марюс Вайсберг, Надежда Оболенцева

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