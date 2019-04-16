Тина Канделаки c дочерью, Наталья Рудова и другие знаменитости окунулись в мир «Игры престолов»

На территории Винзавода онлайн-сервис Amediateka построил фантастическую Крипту по мотивам «Игры престолов». На открытии уникального пространства, а также премьере заключительного сезона самого масштабного сериала побывали Тина Канделаки, Артем Королев и другие звезды.

Наталья Рудова

Весь мир с нетерпением ждал выхода финального сезона «Игры престолов». Для российских поклонников он состоялся 15 апреля. В этот же день Amediateka порадовала зрителей возможностью почувствовать себя частью масштабной истории.

На территории столичного Винзавода состоялось открытие Крипты, стилизованной по мотивам «Игры престолов». В рамках мероприятия также прошел показ первой серии восьмого сезона.

Оценить пространство и погрузиться в атмосферу Вестероса пришли Наталья Рудова, Тина Канделаки с дочерью, Артем Королев, Иван Добронравов, Оксана Лавреньтева и другие звездные любители сериала.

Именитые гости по достоинству оценили обстановку: у самого входа их встречали молчаливые стражники, после чего селебрити спускались в подземелье, напоминающее Винтерфелл. Крипта «Игры престолов» на Винзаводе будет открыта для посещения с 18 апреля по 19 мая.