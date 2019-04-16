Тина Канделаки c дочерью, Наталья Рудова и другие знаменитости окунулись в мир «Игры престолов»

Весь мир с нетерпением ждал выхода финального сезона «Игры престолов». Для российских поклонников он состоялся 15 апреля. В этот же день Amediateka порадовала зрителей возможностью почувствовать себя частью масштабной истории.
Оценить пространство и погрузиться в атмосферу Вестероса пришли Наталья Рудова, Тина Канделаки с дочерью, Артем Королев, Иван Добронравов, Оксана Лавреньтева и другие звездные любители сериала.
Именитые гости по достоинству оценили обстановку: у самого входа их встречали молчаливые стражники, после чего селебрити спускались в подземелье, напоминающее Винтерфелл. Крипта «Игры престолов» на Винзаводе будет открыта для посещения с 18 апреля по 19 мая.