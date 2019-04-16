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Тина Канделаки c дочерью, Наталья Рудова и другие знаменитости окунулись в мир «Игры престолов»

На территории Винзавода онлайн-сервис Amediateka построил фантастическую Крипту по мотивам «Игры престолов». На открытии уникального пространства, а также премьере заключительного сезона самого масштабного сериала побывали Тина Канделаки, Артем Королев и другие звезды.
Наталья Рудова
Наталья Рудова

Весь мир с нетерпением ждал выхода финального сезона «Игры престолов». Для российских поклонников он состоялся 15 апреля. В этот же день Amediateka порадовала зрителей возможностью почувствовать себя частью масштабной истории.

На территории столичного Винзавода состоялось открытие Крипты, стилизованной по мотивам «Игры престолов». В рамках мероприятия также прошел показ первой серии восьмого сезона.

Оценить пространство и погрузиться в атмосферу Вестероса пришли Наталья Рудова, Тина Канделаки с дочерью, Артем Королев, Иван Добронравов, Оксана Лавреньтева и другие звездные любители сериала.

Именитые гости по достоинству оценили обстановку: у самого входа их встречали молчаливые стражники, после чего селебрити спускались в подземелье, напоминающее Винтерфелл. Крипта «Игры престолов» на Винзаводе будет открыта для посещения с 18 апреля по 19 мая.

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16 апреля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Виктор Бойко, Анна Темерина
Теги

Алексей Боков, Артур Гаспарян, Александр Раппопорт, Владимир Мединский, Оксана Лаврентьева, Тина Канделаки, Евгения Линович, Наталья Рудова, Артем Королев, Марианна Максимовская

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