Елена Захарова, Ксения Алферова и другие звезды на открытии выставки «Эдвард Мунк»

На днях в Третьяковской галерее состоялось открытие выставки «Эдвард Мунк». Посмотреть картины авторства всемирно известного норвежского художника пришли Елена Захарова, Ксения Алферова и другие знаменитости.



Владимир Кристовский с детьми

В Москве проходит XIX Открытый фестиваль искусств «Черешневый лес»: по всей столице организованы художественные экспозиции, музыкальные концерты и театральные представления. Так, 15 апреля в Третьяковской галерее открылась выставка всемирно известного норвежского художника Эдварда Мунка.



Ольга Голодец

Первыми посетителями экспозиции стали Елена Захарова, Владимир Кристовский, Ксения Алферова, Александр Олешко и другие отечественные звезды. Гости смогли оценить не только прославившую художника на весь мир картину «Крик», но и ознакомиться с другими его работами. Помимо живописи были представлены графические рисунки, фотографии и мемориальные предметы Мунка.



Знаменитые любители искусства остались в восторге от выставки. Многие пообещали прийти вновь и взять с собой семью и друзей. Широкой публике выставка будет доступна с 17 апреля.