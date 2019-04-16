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Елена Захарова, Ксения Алферова и другие звезды на открытии выставки «Эдвард Мунк»

На днях в Третьяковской галерее состоялось открытие выставки «Эдвард Мунк». Посмотреть картины авторства всемирно известного норвежского художника пришли Елена Захарова, Ксения Алферова и другие знаменитости. 
Владимир Кристовский с детьми
Владимир Кристовский с детьми

В Москве проходит XIX Открытый фестиваль искусств «Черешневый лес»: по всей столице организованы художественные экспозиции, музыкальные концерты и театральные представления. Так, 15 апреля в Третьяковской галерее открылась выставка всемирно известного норвежского художника Эдварда Мунка.

Ольга Голодец
Ольга Голодец

Первыми посетителями экспозиции стали Елена Захарова, Владимир Кристовский, Ксения Алферова, Александр Олешко и другие отечественные звезды. Гости смогли оценить не только прославившую художника на весь мир картину «Крик», но и ознакомиться с другими его работами. Помимо живописи были представлены графические рисунки, фотографии и мемориальные предметы Мунка.

Знаменитые любители искусства остались в восторге от выставки. Многие пообещали прийти вновь и взять с собой семью и друзей. Широкой публике выставка будет доступна с 17 апреля.

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16 апреля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото пресс-служба Bosco
Теги

Михаил Куснирович, Константин Андрикопулос, Павел Каплевич, Армен Ерицян, Екатерина Моисеева, Павел Астахов, Ксения Чилингарова, Алена Долецкая, Екатерина Мцитуридзе, Алика Смехова, Мария Федорова, Александр Олешко, Ксения Алферова, Екатерина Стриженова, Виктория Андреянова, Елена Захарова

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Гость 2019-04-12 16:09:00
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