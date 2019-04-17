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Яна Рудковская, Виктория Боня, Наталья Водянова и другие звезды стали лауреатами премии «Самые стильные в России-2019»

16 апреля в столичном фудмолле «Депо» состоялась премия журнала Hello! «Самые стильные в России-2019». Мероприятие традиционно стало одним из самых звездных: на красной дорожке замечены более сотни знаменитостей.
Светлана Бондарчук
Светлана Бондарчук

Традиционно в середине апреля Светлана Бондарчук собирает звезд, чтобы объявить, кого из них журнал Hello! признал самыми стильными в этом году. 16 апреля в фудмолле «Депо» было невозможно протолкнуться от количества селебрити.

На красную дорожку один за другим вышли Риналь Мухаметов, Анна Снаткина, Юлианна Караулова, Стас Пьеха, Яна Рудковская, Валерий Меладзе, Анна Седокова, Снежанна Георгиева, Ляйсан Утяшева, Виктория Боня, Агата Муцениеце и многие другие.

Ляйсан Утяшева, Юлианна Караулова и Яна Рудковская
Ляйсан Утяшева, Юлианна Караулова и Яна Рудковская

На мероприятии также появились Ксения Собчак и Константин Богомолов. Знаменитости не скрывают своих отношений, но по-прежнему отказываются позировать фотографам вместе. Влюбленные покинули вечеринку, не дожидаясь финала. 

Ксения Собчак
Ксения Собчак

Ведущими праздника стали Тимур Родригез и Екатерина Варнава. Во время церемонии хозяйка вечера постаралась уделить время каждому гостю. Вообще атмосфера царила дружеская: все пересаживались за разные столики, общались, фотографировались, смеялись.

Награда в главной номинации «Самая стильная» ушла к Наталье Водяновой. Супермодель должна была принять статуэтку лично, но из за пожара в соборе Нотр-Дам-де-Пари ей пришлось вылететь обратно во Францию. Наталья записала видеообращение, в котором поблагодарила журнал за столь почетное звание.

Полный список победителей вы можете увидеть ниже: 

Casual — Ян Гэ

«Богемный шик» — Мария Миногарова 

«Самый стильный мужчина» — Константин Богомолов

«Самая стильная пара» — Федор Бондарчук и Паулина Андреева

«Безупречный вкус» — Яна Рудковская 

«Самая стильная мама» — Зара 

«Икона стиля» — Нани Брегвадзе 

«Классика» — Виктория Исакова 

«За свободу творчества» — Кирилл Серебренников

«Самая стильная по версии Hello.ru» — Виктория Боня 

«Самая стильная 2019» — Наталья Водянова

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17 апреля 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru
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Армен Ерицян, Роман Архипов, Ирина Йовович, Александр Сирадекиан, Юлия Прудько, Полина Аскери, Борис Белоцерковский, Иван Чуйков, Ясмина Муратович, Дмитрий Колдун, Наталья Зубарева, Юлия Франц, Ирина Гринева, Сати Спивакова, Анна Чурина, Певица Зара, Игорь Чапурин, Анфиса Черных, Алена Ахмадуллина, Марина Жигалова-Озкан, Милана Королева, Константин Андрикопулос, Ольга Андрикопулус, Ян Гэ, Ингрид Олеринская, Александр Терехов, Юрате Гураускайте, Лукерья Ильяшенко, Липа Тетерич, Ирина Чайковская, Риналь Мухаметов, Елена Кулецкая, Настя Задорожная, Ольга Якубович, Арман Давлетяров, Светлана Кузнецова, Анастасия Задорина, Стас Пьеха, Дина Немцова, Екатерина Одинцова, Юлианна Караулова, Мария Шумакова, Лаура Джугелия, Юлия Паршута, Митя Фомин, Виктория Дайнеко, Рената Пиотровски, Юлия Топольницкая, Мария Шалаева, Сергей Кожевников, Телеведущая Аврора, Надежда Ангарская, Владимир Кристовский, Сергей Кристовский, Екатерина Волкова («Воронины»), Резо Гигинеишвили, Тимур Родригез, Сабина Ахмедова, Виктория Толстоганова, Елена Захарова, Наталья Давыдова, Катерина Шпица, Наталья Подольская, Сати Казанова, Стефано Тиоццо, Белла Потемкина, Агата Муцениеце, Екатерина Варнава, Анфиса Чехова, Юлия Барановская, Юлия Ковальчук, Наталья Бардо, Рита Дакота, Надежда Сысоева, Екатерина Иванчикова, Артем Королев, Мария Миногарова, Ирина Безрукова, Ксения Сухинова, Валерий Меладзе, Виктория Боня, Анна Седокова, Анна Хилькевич, Снежана Георгиева, Мария Кожевникова, Эмин Агаларов, Алена Гаврилова, Ксения Собчак, Светлана Бондарчук, Яна Рудковская, Инна Маликова, Ляйсан Утяшева, Полина Гагарина, Дмитрий Исхаков, Анна Снаткина, Филипп Киркоров, Елена Север, Валентин Юдашкин, Галина Юдашкина, Петр Максаков, Влад Топалов, Регина Тодоренко

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11 комментариев Добавить комментарий
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  • Рудковская сдала окончательно. И нелепый красный бантик только подчеркивает бабушкино личико(

  • Что с Боней? В своей инсте она совсем другие фото выложила.

  • Седокову выдают толстые и старые руки. Даже вес норм

  • Рудковская выглядит очень плохо...Прям в одночасье постарела.И не нелепый наряд...премия сомнительная,так как стильные в выигрыше совсем наоборот. Сама Света Бондарчук отлично выглядит

  • Юлию Франц вообще не узнать, пластика или просто цвет волос другой?

  • Я поняла, почему Рудковская выглядит как бабушка. У нее нет шеи и горбится

  • Гость

    Рудковская сдала окончательно. И нелепый красный бантик только подчеркивает бабушкино личико(

    Там все те ещё красивицы. Единственная, кто понравилась, так это Светлана Бондарчук (и я не являюсь ее поклонницей).

  • То ли у фотографа руки кривые, то ли что еще, но все выглядят просто ужасно. 2-3 человека ничего, остальные просто катастрофа

  • Смешно) группка людей то на одном мероприятии выбирает кто из них самый красивый то на другом - кто из них самый умный, то на третьем- кто из них самый богатый. То на 4 - кто лучше умеет поздравить кого надо с днем рождения и подлизаться. Мы с вами девочки там никогда не будем, поэтому Мне лично надоели эти лица

  • Посмешило, что из-за пожара в Нотр-Даме Водяновой пришлось срочно вылететь в Париж. Она что принимала участие в тушении?! Без нее бы никак не справились. Рудковская самая стильная? Как бы не оделась - все равно селуха селухой, хоть там и Шанель, хоть Диор.

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Гость 2019-04-12 16:09:00
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