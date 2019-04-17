Яна Рудковская, Виктория Боня, Наталья Водянова и другие звезды стали лауреатами премии «Самые стильные в России-2019»

16 апреля в столичном фудмолле «Депо» состоялась премия журнала Hello! «Самые стильные в России-2019». Мероприятие традиционно стало одним из самых звездных: на красной дорожке замечены более сотни знаменитостей.

Светлана Бондарчук

Традиционно в середине апреля Светлана Бондарчук собирает звезд, чтобы объявить, кого из них журнал Hello! признал самыми стильными в этом году. 16 апреля в фудмолле «Депо» было невозможно протолкнуться от количества селебрити.



На красную дорожку один за другим вышли Риналь Мухаметов, Анна Снаткина, Юлианна Караулова, Стас Пьеха, Яна Рудковская, Валерий Меладзе, Анна Седокова, Снежанна Георгиева, Ляйсан Утяшева, Виктория Боня, Агата Муцениеце и многие другие.



Ляйсан Утяшева, Юлианна Караулова и Яна Рудковская

На мероприятии также появились Ксения Собчак и Константин Богомолов. Знаменитости не скрывают своих отношений, но по-прежнему отказываются позировать фотографам вместе. Влюбленные покинули вечеринку, не дожидаясь финала.

Ксения Собчак

Ведущими праздника стали Тимур Родригез и Екатерина Варнава. Во время церемонии хозяйка вечера постаралась уделить время каждому гостю. Вообще атмосфера царила дружеская: все пересаживались за разные столики, общались, фотографировались, смеялись.

Награда в главной номинации «Самая стильная» ушла к Наталье Водяновой. Супермодель должна была принять статуэтку лично, но из за пожара в соборе Нотр-Дам-де-Пари ей пришлось вылететь обратно во Францию. Наталья записала видеообращение, в котором поблагодарила журнал за столь почетное звание.



Полный список победителей вы можете увидеть ниже:



Casual — Ян Гэ



«Богемный шик» — Мария Миногарова



«Самый стильный мужчина» — Константин Богомолов



«Самая стильная пара» — Федор Бондарчук и Паулина Андреева



«Безупречный вкус» — Яна Рудковская



«Самая стильная мама» — Зара



«Икона стиля» — Нани Брегвадзе



«Классика» — Виктория Исакова



«За свободу творчества» — Кирилл Серебренников



«Самая стильная по версии Hello.ru» — Виктория Боня



«Самая стильная 2019» — Наталья Водянова

