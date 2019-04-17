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Кирилл Серебренников, Дарья Мороз и другие театральные деятели удостоились премии «Золотая Маска»

16 апреля в Большом театре состоялась церемония вручения премии «Золотая Маска» при поддержке ювелирной компании Mercury. Мероприятие посетили Виктория Толстоганова, Алексей Агранович, Светлана Устинова и другие актеры театра и кино.
Виктория Толстоганова и Алексей Агранович
Виктория Толстоганова и Алексей Агранович

В этом году церемония награждения «Золотая маска» отмечает юбилей. 16 апреля Большой театр в 25-й раз собрал лучших актеров, режиссеров, балетмейстеров и дирижеров. 

Мероприятие посетили Светлана Устинова, Виктория Толстоганова и Алексей Агранович, Юлия Пересильд, Маруся Фомина и другие знаменитости. К слову, многие актрисы предпочли в этот вечер ювелирные украшения от Mercury — официального партнера фестиваля. Ведущими церемонии стали Максим Матвеев и Юлия Пересильд. 

Алексей Киселев и Маруся Фомина
Алексей Киселев и Маруся Фомина

В этот вечер было вручено более сорока наград в самых разных номинациях. Триумфатором церемонии стал Кирилл Серебренников: режиссер не только удостоился премии дважды, но и смог лично забрать заветные статуэтки.  

Лучшей драматической актрисой была названа Дарья Мороз, а Камиль Тукаев победил в номинации «Лучшая мужская роль/драма».  

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17 апреля 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Пресс-служба Mercury
Теги

Юлия Пересильд, Дарья Мороз, Чулпан Хаматова, Алексей Киселев, Маруся Фомина, Вадим Верник, Алексей Учитель, Светлана Устинова, Виктория Толстоганова, Александра Ребенок, Максим Аверин, Ирина Апексимова, Диана Вишнева, Максим Матвеев, Кирилл Серебренников, Павел Каплевич

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