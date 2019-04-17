Кирилл Серебренников, Дарья Мороз и другие театральные деятели удостоились премии «Золотая Маска»

16 апреля в Большом театре состоялась церемония вручения премии «Золотая Маска» при поддержке ювелирной компании Mercury. Мероприятие посетили Виктория Толстоганова, Алексей Агранович, Светлана Устинова и другие актеры театра и кино.

Виктория Толстоганова и Алексей Агранович

В этом году церемония награждения «Золотая маска» отмечает юбилей. 16 апреля Большой театр в 25-й раз собрал лучших актеров, режиссеров, балетмейстеров и дирижеров.



Мероприятие посетили Светлана Устинова, Виктория Толстоганова и Алексей Агранович, Юлия Пересильд, Маруся Фомина и другие знаменитости. К слову, многие актрисы предпочли в этот вечер ювелирные украшения от Mercury — официального партнера фестиваля. Ведущими церемонии стали Максим Матвеев и Юлия Пересильд.

Алексей Киселев и Маруся Фомина

В этот вечер было вручено более сорока наград в самых разных номинациях. Триумфатором церемонии стал Кирилл Серебренников: режиссер не только удостоился премии дважды, но и смог лично забрать заветные статуэтки.

Лучшей драматической актрисой была названа Дарья Мороз, а Камиль Тукаев победил в номинации «Лучшая мужская роль/драма».