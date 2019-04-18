Короткова, Барановская, Клюева и другие столичные модницы оценили коллекцию кутюрных платьев Рудковской

Формат столичных светских мероприятий вышел на новый уровень — теперь званые ужины и обеды устраивают не в ресторанах или музеях, а дома. Один из таких прошел накануне в особняке Яны Рудковской.



Дарья Клюкина, Яна Рудковская и Виктория Короткова

17 апреля в гостевом доме Яны Рудковской, который она построила, чтобы организовывать там званые ужины и обеды, состоялась выставка ее кутюрных платьев. Приглашенным гостям была представлена лишь небольшая часть модной коллекции продюсера, но и она смогла впечатлить собравшихся.

Гостями камерного мероприятия стали звездные приятельницы Рудковской. Среди них — Наталья Якимчик, Юлианна Караулова, Мария Богданович, Юлия Барановская. На вечере были замечены и звезды «Холостяка» Дарья Клюкина и Виктория Короткова.

Собравшимся были представлены платье Zuhair Murad, в котором Яна Рудковская выходила замуж за Евгения Плющенко, венчальный наряд от Christian Dior, пышное творение Dolce&Gabbana, подаренное продюсеру ее подопечным Димой Биланом, платье от Александра Терехова, купленное на благотворительном аукционе за один миллион рублей, и еще несколько произведений искусства «от кутюр».

Рассказывая о своих любимых нарядах, Яна Рудковская представила гостям новый проект Grand Voyage. Вместе с компанией Mondoro российский продюсер предлагает всем желающим получить шанс попасть на Неделю Высокой моды в Париже, которая пройдет с 30 июня по 4 июля. Трем победительницам посчастливиться побывать на показе Ulyana Sergeenko Couture.