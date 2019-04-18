Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Короткова, Барановская, Клюева и другие столичные модницы оценили коллекцию кутюрных платьев Рудковской

Формат столичных светских мероприятий вышел на новый уровень — теперь званые ужины и обеды устраивают не в ресторанах или музеях, а дома. Один из таких прошел накануне в особняке Яны Рудковской. 
Дарья Клюкина, Яна Рудковская и Виктория Короткова
Дарья Клюкина, Яна Рудковская и Виктория Короткова

17 апреля в гостевом доме Яны Рудковской, который она построила, чтобы организовывать там званые ужины и обеды, состоялась выставка ее кутюрных платьев. Приглашенным гостям была представлена лишь небольшая часть модной коллекции продюсера, но и она смогла впечатлить собравшихся.  

Гостями камерного мероприятия стали звездные приятельницы Рудковской. Среди них — Наталья Якимчик, Юлианна Караулова, Мария Богданович, Юлия Барановская. На вечере были замечены и звезды «Холостяка» Дарья Клюкина и Виктория Короткова. 

Собравшимся были представлены платье Zuhair Murad, в котором Яна Рудковская выходила замуж за Евгения Плющенко, венчальный наряд от Christian Dior, пышное творение Dolce&Gabbana, подаренное продюсеру ее подопечным Димой Биланом, платье от Александра Терехова, купленное на благотворительном аукционе за один миллион рублей, и еще несколько произведений искусства «от кутюр». 

Рассказывая о своих любимых нарядах, Яна Рудковская представила гостям новый проект Grand Voyage. Вместе с компанией Mondoro российский продюсер предлагает всем желающим получить шанс попасть на Неделю Высокой моды в Париже, которая пройдет с 30 июня по 4 июля. Трем победительницам посчастливиться побывать на показе Ulyana Sergeenko Couture.  

Перейти к обсуждению 14


18 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Теги

Яна Рудковская, Петр Аксенов, Екатерина Одинцова, Дарья Клюкина, Лаура Джугелия, Эвелина Хромченко, Виктория Короткова, Наталья Якимчик, Ксения Сухинова, Яна Расковалова, Юлия Барановская, Юлианна Караулова

Реклама

14 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Жизнь сплошной бал.

  • Капец

  • Капец

  • Что то Яночка округлилась как-то

  • О! а как же война, которую светские тетки объявили блоггершам?) Они же сговорились игнорить все показы люкса, куда девчонок приглашают. Или Рудковская к светским не относится?

  • Караулова и Рудковская выглядят, как травести. Взрослые тетки изображают детей. И ужимки такие же.

  • Т.е. похваляется нарядами, распинаясь о бренде и о высокой стоимости, а то вдруг подумают что дешевка.

  • А по моему многие ее платья и наряды не повозрасту, не девочка выпускница, вот сидит в ней этот уррвень провинциалки и простушки. А потому что из грязи в князи, т.е. к Батурину олигарху из Краснодара что ли.

  • Не пойму а где другие дети ее, на отдыхе нет, в доме нет, за завтраком или на премьерах каких то нет, в свет выходит нет.

  • Алтай! Погуглите там она и полная, и не Яна а Алла, и 49, и много интересного.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-04-12 16:09:00
154
Опять постановочные обработанные фото. Ну какие папарацци ! Это Буля папараццам машет, Лопырь натужно улыбается, затем Буля показательно держит Викусю за по_пу в нужном ракурсе, а папараци буквально влезли на лежак под тент.
В Сети появились новые фото Виктории Лопыревой и Игоря Булатова на пляже
177 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.