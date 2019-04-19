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Ксения Собчак, Ингеборга Дапкунайте и другие звезды приобщились к современному искусству

Светская и культурная жизнь в столице не замирает ни на минуту. Очередным поводом собраться и насладиться прекрасным стало открытие выставки ГУМ-Red-Line. Мероприятие посетили многие ценители современного искусства.
Ксения Собчак
Ксения Собчак

18 апреля в рамках фестиваля «Черешневый лес» в ГУМе открылась масштабная выставка современного искусства ГУМ-Red-Line и одноименная галерея. В рамках экспозиции свои работы представили 15 российских художников.

Владимир Кристовский с супругой Ольгой
Владимир Кристовский с супругой Ольгой

Это событие не могло остаться без внимания светской публики, поэтому вечером 18 апреля на первом этаже ГУМа было звездно. 

Творения Владимира Дубосарского, Олега Кулика, Андрея Бартенева, Павла Пепперштейна и других художников пришли оценить Ксения Собчак, Ингеборга Дапкунайте, Дарья Михалкова, Владимир Кристовский с супругой и многие другие. 

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19 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Фото пресс-служба Bosco
Теги

Ксения Собчак, Ольга Свиблова, Василий Церетели, Любовь Аксенова (Новикова), Согдиана, Алексей Немов, Софико Шеварднадзе, Михаил Куснирович, Милана Королева, Дина Немцова, Дарья Михалкова, Надежда Сысоева, Ингеборга Дапкунайте

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