Ксения Собчак, Ингеборга Дапкунайте и другие звезды приобщились к современному искусству

18 апреля в рамках фестиваля «Черешневый лес» в ГУМе открылась масштабная выставка современного искусства ГУМ-Red-Line и одноименная галерея. В рамках экспозиции свои работы представили 15 российских художников.
Это событие не могло остаться без внимания светской публики, поэтому вечером 18 апреля на первом этаже ГУМа было звездно.
Творения Владимира Дубосарского, Олега Кулика, Андрея Бартенева, Павла Пепперштейна и других художников пришли оценить Ксения Собчак, Ингеборга Дапкунайте, Дарья Михалкова, Владимир Кристовский с супругой и многие другие.