Ксения Собчак, Ингеборга Дапкунайте и другие звезды приобщились к современному искусству

Светская и культурная жизнь в столице не замирает ни на минуту. Очередным поводом собраться и насладиться прекрасным стало открытие выставки ГУМ-Red-Line. Мероприятие посетили многие ценители современного искусства.

Ксения Собчак

18 апреля в рамках фестиваля «Черешневый лес» в ГУМе открылась масштабная выставка современного искусства ГУМ-Red-Line и одноименная галерея. В рамках экспозиции свои работы представили 15 российских художников.

Владимир Кристовский с супругой Ольгой

Это событие не могло остаться без внимания светской публики, поэтому вечером 18 апреля на первом этаже ГУМа было звездно.

Творения Владимира Дубосарского, Олега Кулика, Андрея Бартенева, Павла Пепперштейна и других художников пришли оценить Ксения Собчак, Ингеборга Дапкунайте, Дарья Михалкова, Владимир Кристовский с супругой и многие другие.