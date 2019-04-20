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Ольга Бузова, Кристина Асмус, Мария Кожевникова и другие звезды на самой белой вечеринке весны

19 апреля в башне «Федерация» прошла традиционная вечеринка White Party журнала «Кинорепортер». На мероприятии были замечены Мария Кожевникова, Катерина Шпица, Елена Ханга и другие звезды.
Ольга Бузова
Ольга Бузова

Московский международный кинофестиваль-2019 стартовал с яркого во всех смыслах мероприятия. В башне «Федерация» состоялась вечеринка White Party журнала «Кинорепортер». Главный редактор издания Мария Лемешева лично встречала гостей праздника. 

Кристина Асмус
Кристина Асмус

Мероприятие традиционно прошло с соблюдением дресс-кода Total White. Конечно, в этот вечер были и нарушители. Так, например, королева черного Ольга Якубович не изменила своему любимому цвету, придя в платье собственного бренда. 

Ольга Якубович
Ольга Якубович

Также на вечеринке были замечены Мария Кожевникова, Светлана Хоркина, Кристина Асмус, Роман Курцын, Ольга Бузова, Илья Бачурин и многие другие артисты. 

В этот вечер награду премии «Аванс» традиционно получили начинающие актеры: Ангелина Андоленко и Александр Кузнецов. Артисты пообещали оправдать оказанное им доверие. 

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20 апреля 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Анна Калашникова, Анна Слю, Ирина Гринева, Роман Курцын, Константин Соловьев, Кристина Асмус, Владимир Зеленский, Екатерина Гусева, Елена Ханга, Мария Кожевникова, Владимир Селиванов, Александр Носик, Наталья Бочкарева, Анна Чурина, Дмитрий Колдун, Константин Андрикопулос, Ольга Андрикопулус, Дарья Екамасова, Никита Тарасов, Антон Богданов, Анна Горшкова, Родион Газманов, Алика Смехова, Юрий Николаев, Ольга Бузова, Джемал Махмудов, Мария Лемешева, Владимир Мединский, Алиса Толкачева, Анастасия Денисова, Оскар Кучера, Александр Олешко, Андрей Гайдулян, Ольга Якубович, Гоша Куценко, Лариса Вербицкая, Рената Пиотровски, Ингрид Олеринская, Светлана Хоркина, Александр Невский, Анфиса Чехова, Глафира Тарханова, Илья Бачурин, Юлия Зимина, Яна Поплавская, Екатерина Архарова, Юлия Михальчик, Елена Подкаминская, Юлия Савичева, Белла Потемкина, Яна Кошкина, Ирина Безрукова, Егор Бероев, Ксения Алферова, Алена Хмельницкая, Елена Захарова, Юлия Ковальчук, Катерина Шпица

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Бузова окончательно свихнулась, нося корону. Реально решила, что она голубых кровей. Снимите уже с ее головы это пластмассовое недоразумение. Посмотрите на киркорова, чем закончилась его мания , он верит что король он.

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Гость 2019-04-12 16:09:00
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