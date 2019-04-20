Ольга Бузова, Кристина Асмус, Мария Кожевникова и другие звезды на самой белой вечеринке весны

19 апреля в башне «Федерация» прошла традиционная вечеринка White Party журнала «Кинорепортер». На мероприятии были замечены Мария Кожевникова, Катерина Шпица, Елена Ханга и другие звезды.

Ольга Бузова

Московский международный кинофестиваль-2019 стартовал с яркого во всех смыслах мероприятия. В башне «Федерация» состоялась вечеринка White Party журнала «Кинорепортер». Главный редактор издания Мария Лемешева лично встречала гостей праздника.

Кристина Асмус

Мероприятие традиционно прошло с соблюдением дресс-кода Total White. Конечно, в этот вечер были и нарушители. Так, например, королева черного Ольга Якубович не изменила своему любимому цвету, придя в платье собственного бренда.

Ольга Якубович

Также на вечеринке были замечены Мария Кожевникова, Светлана Хоркина, Кристина Асмус, Роман Курцын, Ольга Бузова, Илья Бачурин и многие другие артисты.

В этот вечер награду премии «Аванс» традиционно получили начинающие актеры: Ангелина Андоленко и Александр Кузнецов. Артисты пообещали оправдать оказанное им доверие.