Наталья Фриске, Анфиса Чехова и другие звезды в гостях у косметического бренда Nanoasia

В Москве завершила свою работу выставка Intercharm Professional для профессионалов индустрии красоты и салонного бизнеса. На стенде корейской косметики Nanoasia был особенный ажиотаж, ведь этот бренд любят многие звезды.

Эвелина Бледанс и Кира Сорокина

Косметический бренд Nanoasia известен своей богатой линейкой продуктов для эффективного омоложения без стресса для кожи. На прошедшей в столице выставке Intercharm Professional марка также была представлена.



Основательница Nanoasia Кира Сорокина встречала своих звездных подруг и с удовольствием лично рассказывала о новейших безинъекционных методиках омоложения, которыми прославился ее бренд.

Анфиса Чехова

Анфиса Чехова, Анастасия Макеева и Эвелина Бледанс провели небольшие мастер-классы, собравшие большое количество зрителей. Среди других звезд, посетивших стенд, были Наталья Фриске, Анжелика Агурбаш, Ирина Муромцева, Елена Бирюкова, Мария Берсенева, Ирина Чайковская, Анна Тихомирова, Маргарита Митрофанова, Анастасия Денисова и другие.

К слову, Екатерина Одинцова начала пользоваться косметикой Nanoasia всего два месяца назад, но уже стала ее убежденным адептом. В особом фаворе у нее кушон с тональным средством, которое подстраивается под тон кожи и прекрасно держится в течение всего дня, не требуя подпудривания.