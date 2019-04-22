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Наталья Фриске, Анфиса Чехова и другие звезды в гостях у косметического бренда Nanoasia

В Москве завершила свою работу выставка Intercharm Professional для профессионалов индустрии красоты и салонного бизнеса. На стенде корейской косметики Nanoasia был особенный ажиотаж, ведь этот бренд любят многие звезды. 
Эвелина Бледанс и Кира Сорокина
Эвелина Бледанс и Кира Сорокина

Косметический бренд Nanoasia известен своей богатой линейкой продуктов для эффективного омоложения без стресса для кожи. На прошедшей в столице выставке Intercharm Professional марка также была представлена.   

Основательница Nanoasia Кира Сорокина встречала своих звездных подруг и с удовольствием лично рассказывала о новейших безинъекционных методиках омоложения, которыми прославился ее бренд.

Анфиса Чехова
Анфиса Чехова

Анфиса Чехова, Анастасия Макеева и Эвелина Бледанс провели небольшие мастер-классы, собравшие большое количество зрителей. Среди других звезд, посетивших стенд, были Наталья Фриске, Анжелика Агурбаш, Ирина Муромцева, Елена Бирюкова, Мария Берсенева, Ирина Чайковская, Анна Тихомирова, Маргарита Митрофанова, Анастасия Денисова и другие.

К слову, Екатерина Одинцова начала пользоваться косметикой Nanoasia всего два месяца назад, но уже стала ее убежденным адептом. В особом фаворе у нее кушон с тональным средством, которое подстраивается под тон кожи и прекрасно держится в течение всего дня, не требуя подпудривания.

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22 апреля 2019
Текст Саша Белая
Теги

Мария Берсенева, Наталья Фриске, Ирина Сашина, Елена Бирюкова, Екатерина Одинцова, Ирина Чайковская, Эвелина Бледанс, Лариса Вербицкая, Рита Митрофанова, Анжелика Агурбаш, Анна Хохлова, Анастасия Макеева, Анфиса Чехова, Ирина Муромцева, Олеся Бословяк, Анастасия Денисова

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Наталья Фриске .... и другие звезды. Мдааа.

  • Чеховой очень не идёт чёлка!

  • Гость

    Наталья Фриске .... и другие звезды. Мдааа.

    Ну вы же сами возвели её сестру-поющие трусы в ранг звёзд, чуть ли не святых, десятки миллионов пожертвований насобирали. Получайте следующую сотворённую звезду

  • Гость

    Ну вы же сами возвели её сестру-поющие трусы в ранг звёзд, чуть ли не святых, десятки миллионов пожертвований насобирали. Получайте следующую сотворённую звезду

    Уже и нос успела переделать

  • Какой же жесткий фотошоп!!!

  • М-да... Лица у всех "отфотошоплены" от и до))) Митрофанову что-то обошли. Ааа, это ж реклама бренда))))

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