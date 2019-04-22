«Иванушки Int.» без Рыжего, Ирина Нельсон, Лена Катина и другие звезды прошлых десятилетий на «Дискотеке Муз-ТВ. Золотые хиты»

21 апреля в столичном клубе Adrenaline Stadium прошел дебютный гала-концерт «Дискотека Муз-ТВ. Золотые хиты», на котором прозвучали хорошо знакомые и любимые миллионами зрителей песни восьмидесятых, девяностых и нулевых годов.

Группа A’Studio

У многих из нас до сих пор в плейлисте есть композиции 10, 20 и даже 30-летней давности. Именно таких любителей поностальгировать телеканал Муз-ТВ собрал 21 апреля в Adrenaline Stadium, где прошел гала-концерт «Дискотека Муз-ТВ. Золотые хиты».



Зрители смогли спеть в унисон с такими артистами, как Юрий Шатунов, Лолита Милявская, Виктория Дайнеко, Наташа Королева, Лена Катина (T.a.T.u), Ева Польна, «Иванушки International», «Отпетые мошенники», A’Studio, «Город 312», Сосо Павлиашвили, «Пропаганда», «Фабрика», «Корни» и многими другими звездами трех десятилетий!

Юлия Беретта

Те, кто не смог лично побывать на грандиозной дискотеке, получили возможность в прямом эфире канала Муз-ТВ наблюдать за происходящим и подпевать своим любимым артистам у экранов телевизоров.

Более семи тысяч человек в зале, сорок любимых артистов, семь часов зажигательных танцев и более ста двадцати прозвучавших со сцены хитов! Несмотря на то, что «Дискотека Муз-ТВ. Золотые хиты» проводилась впервые, ей удалось зарекомендовать себя как одно из самых масштабных событий этой весны.