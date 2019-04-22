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«Иванушки Int.» без Рыжего, Ирина Нельсон, Лена Катина и другие звезды прошлых десятилетий на «Дискотеке Муз-ТВ. Золотые хиты»

21 апреля в столичном клубе Adrenaline Stadium прошел дебютный гала-концерт «Дискотека Муз-ТВ. Золотые хиты», на котором прозвучали хорошо знакомые и любимые миллионами зрителей песни восьмидесятых, девяностых и нулевых годов.
Группа A’Studio
Группа A’Studio

У многих из нас до сих пор в плейлисте есть композиции 10, 20 и даже 30-летней давности. Именно таких любителей поностальгировать телеканал Муз-ТВ собрал 21 апреля в Adrenaline Stadium, где прошел гала-концерт «Дискотека Муз-ТВ. Золотые хиты». 

Зрители смогли спеть в унисон с такими артистами, как Юрий Шатунов, Лолита Милявская, Виктория Дайнеко, Наташа Королева, Лена Катина (T.a.T.u), Ева Польна, «Иванушки International», «Отпетые мошенники», A’Studio, «Город 312», Сосо Павлиашвили, «Пропаганда», «Фабрика», «Корни» и многими другими звездами трех десятилетий!

Юлия Беретта
Юлия Беретта

Те, кто не смог лично побывать на грандиозной дискотеке, получили возможность в прямом эфире канала Муз-ТВ наблюдать за происходящим и подпевать своим любимым артистам у экранов телевизоров. 

Более семи тысяч человек в зале, сорок любимых артистов, семь часов зажигательных танцев и более ста двадцати прозвучавших со сцены хитов! Несмотря на то, что «Дискотека Муз-ТВ. Золотые хиты» проводилась впервые, ей удалось зарекомендовать себя как одно из самых масштабных событий этой весны. 

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22 апреля 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Пресс-служба Муз-ТВ
Теги

Доминик Джокер, Инна Маликова, Ева Польна, Светлана Назаренко, Лена Катина, Группа «Корни», Согдиана, Ирина Забияка, Певец Шура, Ирина Нельсон, Сосо Павлиашвили, Группа «Бандэpос», Группа «Фабрика», Певец Данко, Виктория Дайнеко, Юлия Беретта, Диана Гурцкая, Группа «Город 312», Группа «Иванушки Int.», Митя Фомин, Стас Костюшкин, Лолита Милявская

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Иванушки без рыжего не Иванушки,имхо

  • Так же,как корни и фабрика уже не все вместе к сожалению,эх. В фабрике одна Тонева осталась, остальные хз кто,в корнях двоих из прежнего состава не хватает уж давно

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